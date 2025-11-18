La obra del Puente del Centenario de Sevilla pudo dejar hasta 1,8 millones a la empresa vinculada a Cerdán

La obra de ampliación del Puente del Centenario de Sevilla forma parte de los contratos del Ministerio de Transportes investigados por la UCO adjudicados a cambio de supuestas comisiones a un entramado del que formarían parte empresa Acciona y Servinabar, la sociedad navarra administrada por Antxon Alonso y a la que se atribuye una participación del 50% del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso este periódico, aprecia indicios de que se han podido realizar pagos de hasta 1,8 millones de euros por esta infraestructura tras su adjudicación por parte del Ministerio de Transportes que estaba entonces dirigido por José Luis Ábalos. Este importe se correspondería con el 2% de los contratos firmados de acuerdo con un memorandum que sigue el mismo modelo en todas las obras investigadas.

Este memorandum, según la documentación recogida en el informe de la UCO, fue firmado el 27 de noviembre de 2018 mucho antes de la licitación de la obra y después de que se hubieran producido las primeras conversaciones entre Koldo García y Santos Cerdán sobre la ejecución de las obras de ampliación del Puente del Centenario de Sevilla que se había convertido, según las grabaciones y mensajes registrados, en una "obsesión" para el entonces secretario de Organización socialista. En este acuerdo se comprometen a "trabajar conjuntamente y desarrollar exitosamente la oportunidad de negocio relativa a la ampliación del Puente del Centenario".

La empresa navarra vinculada a Santos Cerdán participaría en este contrato, que no estaba ni licitado entonces, con las labores de Prevención Seguridad y Salud. A cambio cobraría un importe correspondiente al 2% de los contratos. Meses después, en enero de 2019, se acordó además que cobrarían el 30% de este dinero de forma anticipada.

Después de todo esto, y ya con el acuerdo firmado, el 15 de abril de 2019 acordó la declaración de emergencia de las obras que en una fase inicial se dividieron en dos contratos de emergencia que asumió Acciona y que fueron licitados por 6,4 millones. Un año después, en septiembre de 2020, se licitó la obra en sí de ampliación del puente que también fueron adjudicados, como recoge el informe de la UCO, a esta misma empresa por un importe total de 71 millones de euros que fue ampliado a 84,9 millones.

Sólo un trabajador, el cuñado de Santos Cerdán

Cumpliendo el acuerdo alcanzado entre las dos empresas, Servinabar asignó a un trabajador a la obra del puente del centenario. Concretamente, según la UCO, a Antonio Muñoz Cano, peón especialista y cuñado de Santos Cerdán. Es la única persona que se desplazó a Sevilla para las obras de sustitución del Puente del Centenario.

Pese a esta participación de sólo una persona, la UCO encuentra indicios de numerosas facturas entre Acciona y Servinabar que atribuye a pagos posibles correspondientes al 2% pactado entre ambas empresas. Esto suma 102.247 euros por la primera obra de emergencia y 1,7 millones de euros por la obra principal de la ampliación de los tirantes del Puente del Centenario. En total, 1,8 millones de euros.