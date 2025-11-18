Comunidad Valenciana
Pérez Llorca presentará este miércoles su candidatura para suceder a Mazón en el Consell
La presentación de la candidatura es indicativo de que el PP tiene muy avanzado el apoyo de Vox para investir a su elegido
El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, registrará mañana su candidatura para suceder a Carlos Mazón al frente del Consell, han asegurado fuentes populares a Levante-EMV. Justo es el día límite para formalizar este paso dentro de los plazos reglamentarios.
La presentación de la candidatura es indicativo de que el PP tiene muy avanzado el apoyo de Vox para investir a su elegido, trasladan las citadas fuentes, si bien no existe comunicado alguno hasta este momento de ese acuerdo.
Pérez Llorca, actual síndic del PP en las Corts, fue ungido la semana pasada por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, para relevar a Mazón una vez que esté anunció su dimisión y pasó a ser president en funciones.
Llorca comunicó el pasado viernes a través de X que había mantenido un primer encuentro presencial con los negociadores de Vox y que existía buena sintonía para avalar la continuidad de la alianza (formal o tácita) que opera en la Comunitat Valenciana desde 2023.
