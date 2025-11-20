Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Directo | El fiscal general del Estado, condenado a dos años de inhabilitación, última hora y reacciones

El tribunal por mayoría le impone también una multa de 7.200 euros y que indemnice con 10.000 a González Amador por daños morales

Álvaro García Ortiz, sale del Tribunal Supremo.

Álvaro García Ortiz, sale del Tribunal Supremo. / José Luis Roca

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Tono Calleja Flórez

Madrid

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Los periodistas de este periódico narran en directo la última hora y las reacciones a la sentencia:

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un juzgado investiga en San Vicente el troceo irregular de una parcela en 17
  2. Torrevieja restringe el día de las Paellas para evitar que derive en un macrobotellón y exigirá autorización a los menores de edad
  3. Así es el nuevo hotel de la cadena Hilton que ha abierto a dos kilómetros de las playas de Elche
  4. Vandalizan el negocio de la madre del agitador ultra Vito Quiles en Elche
  5. Myflats cambia el paso y levantará su primer apartahotel en la playa de San Juan
  6. Un bar franquista se cuela en la quinta edición del Concurso Arroz y Costra de Orihuela
  7. El fiscal pide la pena máxima al empresario acusado de un siniestro laboral que dejó parapléjico a un joven en Alicante
  8. Dos catedráticas de Derecho de la UA aspiran a una plaza en el Supremo por el turno de juristas

La Coordinadora Feminista acusa al Ayuntamiento de Elche de usar un lenguaje machista y urge el plan de igualdad tras dos años de espera

La Coordinadora Feminista acusa al Ayuntamiento de Elche de usar un lenguaje machista y urge el plan de igualdad tras dos años de espera

Marea humana en Benidorm: esta es la carrera que rompe todos los límites

Marea humana en Benidorm: esta es la carrera que rompe todos los límites

La UA simulará una inundación en Orihuela para avanzar en la gestión de las danas

La UA simulará una inundación en Orihuela para avanzar en la gestión de las danas

Arde un barco en el puerto de Cabo Roig en Orihuela Costa

Arde un barco en el puerto de Cabo Roig en Orihuela Costa

Detenido en Guardamar el autor de un robo cometido en una vivienda de Elche hace casi dos años

Detenido en Guardamar el autor de un robo cometido en una vivienda de Elche hace casi dos años

La gestión mixta consolida a Madrid como la comunidad con menores tiempos de espera sanitaria

La gestión mixta consolida a Madrid como la comunidad con menores tiempos de espera sanitaria

Así fue el primer evento "Omoda & Jaecoo Premiere Day" en Alicante

Así fue el primer evento "Omoda & Jaecoo Premiere Day" en Alicante

Arde un barco en el puerto de Cabo Roig en Orihuela Costa

Tracking Pixel Contents