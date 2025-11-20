Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Condena

El PP, tras la condena del Supremo a García Ortiz, ironiza: “El primer agraciado es el fiscal general del Estado”

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ofrece una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España).

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ofrece una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press

Mariano Alonso Freire

La primera reacción del Partido Popular (PP) a la condena de inhabilitación para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha llegado por parte de su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, quien tirando de ironía en un mensaje en X se ha referido al “primer agraciado”, tras compartir un pantallazo con una lista de los dirigentes socialistas o vinculados al Gobierno que están imputados. La imagen en cuestión, que simula una clasificación deportiva, visualiza a diez personas, por este orden: Begoña Gómez; Isabel Pardo de Vera (ex presidenta de Adif); Koldo García; José Luis Ábalos; Santos Cerdán; 'El Hermano', en referencia a David Sánchez Pérez-Castejón; Leire Díez; Miguel Ángel Gllardo, líder y candidato del PSOE de Extremadura; el propio García Ortiz y en último lugar 'Tito Berni', el ex diputado canario del PSOE al que precisamente Santos Cerdán obligó a renunciar a su acta de parlamentario tras su implicación en el caso Mediador.

Noticia en elaboración.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un juzgado investiga en San Vicente el troceo irregular de una parcela en 17
  2. Torrevieja restringe el día de las Paellas para evitar que derive en un macrobotellón y exigirá autorización a los menores de edad
  3. Así es el nuevo hotel de la cadena Hilton que ha abierto a dos kilómetros de las playas de Elche
  4. Vandalizan el negocio de la madre del agitador ultra Vito Quiles en Elche
  5. Myflats cambia el paso y levantará su primer apartahotel en la playa de San Juan
  6. Un bar franquista se cuela en la quinta edición del Concurso Arroz y Costra de Orihuela
  7. El fiscal pide la pena máxima al empresario acusado de un siniestro laboral que dejó parapléjico a un joven en Alicante
  8. Dos catedráticas de Derecho de la UA aspiran a una plaza en el Supremo por el turno de juristas

La Coordinadora Feminista acusa al Ayuntamiento de Elche de usar un lenguaje machista y urge el plan de igualdad tras dos años de espera

La Coordinadora Feminista acusa al Ayuntamiento de Elche de usar un lenguaje machista y urge el plan de igualdad tras dos años de espera

Marea humana en Benidorm: esta es la carrera que rompe todos los límites

Marea humana en Benidorm: esta es la carrera que rompe todos los límites

La UA simulará una inundación en Orihuela para avanzar en la gestión de las danas

La UA simulará una inundación en Orihuela para avanzar en la gestión de las danas

Arde un barco en el puerto de Cabo Roig en Orihuela Costa

Arde un barco en el puerto de Cabo Roig en Orihuela Costa

Detenido en Guardamar el autor de un robo cometido en una vivienda de Elche hace casi dos años

Detenido en Guardamar el autor de un robo cometido en una vivienda de Elche hace casi dos años

La gestión mixta consolida a Madrid como la comunidad con menores tiempos de espera sanitaria

La gestión mixta consolida a Madrid como la comunidad con menores tiempos de espera sanitaria

Así fue el primer evento "Omoda & Jaecoo Premiere Day" en Alicante

Así fue el primer evento "Omoda & Jaecoo Premiere Day" en Alicante

Arde un barco en el puerto de Cabo Roig en Orihuela Costa

Tracking Pixel Contents