El PP cree que Sánchez indultará al fiscal general del Estado: "Está construyendo la pedagogía para hacerlo"

El PP sigue apretando las tuercas al Gobierno de Pedro Sánchez, y la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sumado un nuevo argumento para pedir su dimisión. "Proclamó su inocencia, asumió el papel del poder judicial y hoy, la verdadera justicia, la independiente, lo ha condenado", ha declarado Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP. Este jueves, en un acto en Barcelona, rodeado de alcaldes populares, el dirigente del PP ha celebrado que el Supremo haya "parado los pies" a Sánchez y al fiscal general, a quien ha considerado su "cooperador". Ha deslizado, además, que García Ortiz es un "elemento más" de la "guerra sucia" del jefe de Ejecutivo.

Por eso, Bendodo ha insinuado que el presidente del Gobierno podría estar preparando un indulto para García Ortiz, condenado con una pena de inhabilitación y multa por revelación de datos reservados de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Están construyendo la pedagogía para el indulto al fiscal general del Estado", ha afirmado. Y ha asegurado que su partido "no lo va a permitir". "Sánchez debería estar dimitiendo, convocando elecciones y disolviendo las Cortes", ha añadido, tras acusar al presidente del Gobierno de "atacar la democracia" al cuestionar la independencia del poder judicial. "Los españoles ya sabemos cómo funciona el sanchismo y cómo empieza a construir un relato para llegar después a una conclusión, esperemos que esa noticia no se pueda producir", ha añadido.

De momento, el Gobierno ha expresado que "no comparte" la condena y que prepara un relevo para "los próximos días". En el PSOE, sin embargo, van un poco más allá y siguen defendiendo la "inocencia" del fiscal general, al tiempo que tildan de "decepción" el fallo del Supremo, basado en una sentencia que todavía no se ha hecho pública. En el PP zanjan cualquier debate que se salga del pronunciamiento del tribunal. "No hay más interpretaciones, ha sido condenado por lo que hizo de forma irregular", ha declarado Bendodo sobre el caso, que supone, por primera vez en la historia de España, la condena de un fiscal general del Estado. "Quien menos puede poner en evidencia la independencia judicial es el Gobierno", ha advertido el vicesecretario del PP.

Una cita con alcaldes

El dirigente popular ha viajado hasta Barcelona con el propósito de presentar el II Foro de Grandes Ciudades del PP, un órgano que se ratificó en el pasado congreso nacional del partido en julio y que busca ser un espacio para compartir e intercambiar propuestas municipales entre alcaldes del PP de las grandes ciudades del país. La cita será el próximo 28 y 29 de noviembre en Burgos, y contará, por parte de Catalunya, con la asistencia del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, quien ha acompañado a Bendodo junto al primer edil de Castelldefels, Manu Reyes, el presidente del PP de Barcelona, Daniel Sirera, y las alcaldesas de Santander y València, Gema Igual y María José Alcalà.

Todos ellos han intervenido en el acto, celebrado en el Hotel Eurostars de Barcelona, y han coincidido en las dificultades que tienen los ayuntamientos para aprobar presupuestos debido a la falta de cuentas públicas en el Estado. Entre otras iniciativas que se debatirán en Burgos la próxima semana, Bendodo ha avanzado que el foco estará puesto en el reclamo de un nuevo modelo de financiación local, una reforma que considera "obligada" si el Gobierno pone sobre la mesa el nuevo sistema de financiación autonómica. Todo ello con la intención de que las ciudades ganen "autonomía fiscal" y puedan avanzar en la solución de los problemas que sitúan como prioritarios: la vivienda, la multirreincidencia, el control de la "inmigración ilegal" y la ocupación ilegal de inmuebles.

En todos los parlamentos, los alcaldes han achacado la "parálisis" que supone un Gobierno en minoría, sin presupuestos y rodeado de casos judiciales. Aunque ha sido especialmente crítico Bendodo, quien ha dedicado más de la mitad de su discurso a disparar contra Sánchez, citando la corrupción del PSOE, la situación judicial de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, la imputación de su mujer, Begoña Gómez, y, como blanco principal, la condena a García Ortiz. "La primera legislatura de Sánchez hizo daño, pero la segunda está siendo letal", ha apostillado el vicesecretario popular. Y ha zanjado: "Lo único que le queda a Sánchez es un CIS trucado y el comodín de Franco, y con eso piensa llegar al final de la legislatura".