Podemos acusa al Gobierno de permitir que la derecha "asesine civilmente" al fiscal general

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado este sábado al Gobierno de permitir que la "derecha política, mediática y judicial asesine civilmente" al fiscal general del Estado para "tapar la corrupción" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En su intervención en el Consejo Ciudadano Estatal, la líder de la organización ha enmarcado su discurso en la propuesta dirigida al PSOE para "reventar a la derecha". "O reventamos a la derecha o la derecha va a reventar a la gente y los más básicos principios democráticos [...] Algunos se llevaron las manos a la cabeza cuando dijimos que había que reventar a la derecha, que no significa otra cosa más que hay que desarticular la estructura de poder", ha englobado.

Así, ha pasado a desgranar que el primer punto de ese plan debe pasar por la "democratización de la justicia", espacio en el que ha enumerado como puntos la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la modificación en el acceso a la carrera judicial para que "no sean sólo los ricos" los que puedan entrar a la misma y la supresión de los aforamientos.

"Basta ya de golpismo judicial, sea contra Podemos, sea contra los independentistas, sea contra los activistas, sea contra el fiscal general del Estado", ha indicado para posteriormente enlazar que, a 50 años de la muerte de Franco, el poder judicial ha sufrido "apenas tímidos cambios" en estas cinco décadas.

"Caso PSOE"

Belarra ha cargado contra los socialistas en su discurso al entender que los presuntos casos de corrupción de sus dos ex secretarios de Organización no pueden circunscribirse como "el caso Santos Cerdán ni el caso Ábalos", sino como el "caso PSOE".

También ha arremetido contra los socios parlamentarios del Ejecutivo, a los que ha calificado como el "soldado PNV, el soldado Sumar y el soldado ERC", por "salvar al PSOE" bajo la premisa de que la organización socialista no está involucrada en las presuntas mordidas. En este punto, ha sostenido que Sánchez "tiene que garantizar que el PSOE va a devolver hasta el último euro de dinero público que hayan robado sus corruptos".

También ha desplazado el foco sobre Acciona al entender que es una "empresa constructora corrupta que ya ha demostrado que su modelo de negocio es la mordida a cambio de adjudicaciones en contratos públicos". Como síntesis, ha apuntado que es "indecente" que Sánchez permita que Acciona haya recibido en este último año "nada más y nada menos que 2.172 millones de euros de dinero público".

Por ello, ha exigido que "inmediatamente se tiene que prohibir que empresas, cuyo modelo de negocio es comprarse políticos del bipartidismo, contraten ni una sola vez más con la administración pública".

Presupuestos

En un plano más amplio, Belarra ha criticado la ausencia de Presupuestos Generales al entender que sin ellos "no hay proyecto" para España. "No tienen ninguna intención de que salgan adelante", ha indicado en referencia al PSOE. "Si quisieran sacarlos adelante, estarían negociando con discreción como se hacen las cosas de verdad, en vez de hacer anuncios que saben que no van a llegar a ninguna parte", ha añadido al respecto.

Al hilo de cuestiones económicas, la líder de Podemos ha preguntado con ánimo retórico que "de qué sirve elevar la previsión de crecimiento del país al 2,9% si la gente no puede pagar el alquiler ni ir al supermercado sin que le dé ansiedad". "¿De qué sirve tener un techo de gasto muy alto y una senda de déficit muy buena si luego el Gobierno se gasta el dinero que debería ir a la sanidad y a la dependencia en el armamento que ordena Donald Trump?", ha juzgado a su vez.

Ante esta coyuntura, ha fijado su oposición al "rearme criminal que se gasta el dinero de nuestros servicios públicos en armas y tanques" y ha indicado que "es hora de que el Gobierno asuma que hay que apretar el freno de emergencia", ya que "no podemos seguir así, porque este Gobierno está alimentando un enorme malestar social".

Por último, Belarra ha criticado que el alto al fuego alcanzado en Palestina es una "mentira", en tanto que "todo ha sido una jugada mediática Trump y de Netanyahu para rebajar la presión social, consolidar la ocupación de la franja de Gaza y que Israel no tenga que pagar por todo lo que ha hecho en estos dos años de terrible genocidio". Tras ello, ha hecho un llamamiento de movilización para la manifestación de apoyo a Palestina prevista para el próximo 29 de noviembre.