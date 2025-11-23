Reacción a la condena a García Ortiz
Sánchez insiste en la inocencia del fiscal general e insinúa que presentará un recurso ante el Constitucional
El presidente del Gobierno considera que no tiene sentido hablar ahora de un posible indulto a Álvaro García Ortiz
Redacción / agencias
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que sigue creyendo en la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y discrepa de la sentencia del Tribunal Supremo, pero considera que no tiene sentido hablar ahora de un posible indulto.
Sánchez se ha referido por vez primera públicamente, en rueda de prensa en Johannesburgo con motivo de la cumbre del G20, a la decisión del Tribunal Supremo de condenar a García Ortiz a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos en relación con el caso del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El jefe del Ejecutivo ha insistido en que el Gobierno respeta la sentencia, aunque no la comparte, y ha defendido que en una democracia se pueda tener esa discrepancia con una decisión del poder judicial.
Asimismo, ha señalado que el Gobierno ya ha iniciado el proceso para sustituir a García Ortiz por otra persona de reconocida solvencia, y ha insinuado que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional en cuanto se haga pública la sentencia.
