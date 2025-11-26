El Consejo del Poder Judicial declara de forma unánime la idoneidad de Peramato para asumir la Fiscalía General del Estado

En esta ocasión no ha habido sorpresas y el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha declarado de forma unánime la idoneidad de Teresa Peramato para acceder al cargo de Fiscal General del Estado. El informe, de carácter no vinculante, constituye un mero control de legalidad de los requisitos formales que exige la ley que únicamente no se otorgó en el caso del segundo mandato de Álvaro García Ortiz.

El Pleno se ha reunido a las 12.00 horas para examinar si la candidata propuesta por el Gobierno cumple con ser una jurista de reconocido prestigio con 15 años de experiencia, algo que la actual fiscal de Sala de lo Penal en el Tribunal Supremo cumple sobradamente.

Reunión del pleno del Consejo General del Poder Judicial / CGPJ

La mayoría conservadora del anterior Consejo del Poder Judicial se opuso a la continuidad de García Ortiz en el puesto basándose en otra sentencia del Tribunal Supremo, la que apreció que había incurrido en "desviación de poder" por ascender a su predecesora Dolores Delgado, a la máxima categoría de la carrera fiscal. Pese a la opinión desfavorable del CGPJ, el proceso de renovación de García Ortiz siguió adelante con el trámite en el Congreso y finalmente su nombramiento por el Consejo de Ministros sancionado por el Rey.

Igualmente, tras obtener el plácet del Consejo del Poder Judicial, Peramato tendrá que comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para que el órgano parlamentario haga su propio examen a la candidata, aunque tampoco es vinculante. Tras ello, solo quedará que el Rey efectúe el nombramiento, a propuesta del Consejo de Ministros, para formalizar la designación de Peramato, que se convertirá en la cuarta fiscal general del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez.

Experiencia

Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, Peramato ingresó en la Carrera Fiscal en 1990, por lo que tiene una experiencia de 35 años como miembro del Ministerio Público. Tras su paso por las Fiscalías de Tenerife, Valladolid y Barcelona, se incorporó a la Fiscalía Provincial de Madrid, destino en el que, en 2005, fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer.

En 2010 fue nombrada fiscal adscrita a la fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, en 2018 pasó a ocupar el cargo de fiscal adscrita a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, en 2021 fue promovida a la categoría de fiscal de Sala y nombrada fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer y en enero de este año fue nombrada fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Desde dentro de la carrera se destaca su solvencia técnica y una trayectoria marcada por el rigor profesional, "el sentido institucional y la defensa de los derechos fundamentales", según señalaron en un comunicado sus compañeros de la Unión Progresista de Fiscales. Se trata de virtudes fundamentales, añaden, de cara a recuperar la imagen de la institución tras la condena de García Ortiz .

La portavoz de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, señaló tras conocer la elección del Gobierno que Peramato "tiene una trayectoria profesional notable" pero que "la cuestión es el desempeño del puesto de fiscal general". "La carrera fiscal está en un momento muy complicado, está en crisis y lo que procede es que la nueva fiscal general del Estado actúe para recuperar el crédito de la institución", ha señalado tras conocer la propuesta de nombramiento.