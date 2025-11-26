Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca: "El Gobierno debe controlar la inmigración irregular que llega a nuestra isla"

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, lanza un mensaje directo al Gobierno central en el foro España 360 al advertir de que la inmigración irregular que llega a la isla "crece de manera descontrolada" y provoca "una situación muy seria de convivencia, pobreza y saturación de los servicios públicos". Para el dirigente insular, la realidad actual exige "medidas inmediatas" y un replanteamiento del liderazgo estatal en materia migratoria. Al mismo tiempo, defiende un cambio de modelo turístico que priorice la calidad y la lucha contra la oferta ilegal.

El presidente insiste en que la administración estatal debe asumir su responsabilidad: "El Gobierno debe controlar la inmigración irregular que llega a nuestra isla porque está provocando un problema muy serio económico y de cohesión social".

Galmés señala que Mallorca registra un incremento "sin precedentes" en la llegada de personas en situación irregular. "Durante este 2025 aumenta un 40% respecto a 2024 la inmigración irregular. Estamos en unas cifras absolutas de más de 6.500 inmigrantes irregulares", apunta.

El presidente del Consell explica que la llegada de inmigrantes irregulares a Mallorca aumenta un 40% respecto al año anterior, superando las 6.500 personas. Señala que esta tendencia sitúa a Mallorca como "el territorio donde más crece la inmigración irregular de toda Europa" y advierte de que, si no se actúa, la isla puede afrontar una situación similar o incluso peor que la de Canarias.

Centros de menores desbordados

Galmés subraya que el sistema de protección de menores no acompañados está completamente colapsado: "Tenemos un 1150 % de sobreocupación. Dos de cada tres menores que tenemos bajo el sistema de protección son menores inmigrantes". Además, asegura que el Consell no dispone de los recursos necesarios: "No tenemos ni medios económicos, ni espacios, ni medios técnicos, ni materiales para hacer frente a esta difícil situación".

La institución insular destina 20 millones de euros adicionales en 2024 y 13 millones más en 2025 para afrontar esta presión, aunque Galmés considera que estas cifras son insuficientes ante un fenómeno que aumenta cada año.

"Estamos solos, desesperados"

Galmés critica duramente la falta de diálogo por parte del Ejecutivo central. "Durante todo el verano pedimos una reunión al delegado del Gobierno para afrontar esta situación y no nos quieren ni recibir", señala.

También acusa a la Delegación del Gobierno de difundir información falsa sobre la intervención de Frontex: "El delegado del Gobierno dice que España ha solicitado la actuación de Frontex y es falso. Mintió en sede parlamentaria y luego tuvo que salir Frontex a desmentirlo".

Declarar la emergencia

El Consell pide declarar la situación de emergencia para poder contratar personal y habilitar nuevos recursos, pero el Gobierno rechaza la propuesta. Mientras tanto, el Ejecutivo sí declara una emergencia propia para instalar carpas para migrantes adultos en los puertos.

Por otro lado, el Consell solicita a los ayuntamientos de la isla la cesión de edificios municipales, pero la respuesta es negativa: "Todos los alcaldes nos han dicho que no tienen espacios. Hay una preocupación social muy importante".

Galmés también rechaza que el Estado pretenda enviar a Baleares menores llegados a otras comunidades autónomas: "Si no tenemos capacidad para atender a los que llegan a nuestras costas, ¿cómo vamos a poder atender a los que llegan desde otros territorios?".

"Mallorca no puede crecer más"

Además de la inmigración, el presidente ha centrado su discurso en la reforma del modelo turístico. "Nuestro principal modelo económico es el turismo y estamos muy orgullosos, pero no podemos crecer en cantidad. Hemos llegado al límite máximo de plazas turísticas porque la isla no da para más", afirma.

En este sentido, insiste en que el Consell trabaja junto al Govern balear para redefinir la estrategia turística: "Estamos reformulando la marca Mallorca. Tenemos que crecer en calidad". El objetivo, apunta, es mejorar la convivencia entre residentes y visitantes y garantizar un turismo sostenible que no sobrepase la capacidad de la isla.

Ofensiva contra la oferta ilegal

Galmés señala que la oferta turística ilegal supone uno de los principales problemas actuales del sector: "Hace mucho daño a nuestra economía y sobre todo al sector". Para frenarla, el Consell ha aumentado el número de inspectores, refuerza recursos y eleva sanciones. Según el presidente, esta estrategia busca proteger a quienes cumplen la normativa y evitar distorsiones en la vivienda y la convivencia.