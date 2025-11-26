Directo | Feijóo ve a Sánchez "cada vez más peligroso" y el presidente se muestra "convencido" de que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio"

No ha habido sorpresas en la primera sesión de control al Gobierno tras conocerse la condena al aún fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Pedro Sánchez, como ha hecho estos días, ha defendido su inocencia y ha vuelto a señalar a un recurso ante el Tribunal Constitucional e institiciones europeas: "El tiempo pondrá las cosas en su sitio". En frente, Alberto Núñez Feijóo le ha acusado de querer dar órdenes al Tribunal Supremo y explicar a García Ortiz cómo tiene que recurrir: "Cada vez más peligroso para la democracia española".

"Eso de pedir perdón por decir lo que uno piensa le pasará a usted, porque a mi no me pasa. Entre la verdad y la mentira, este Gobierno va a estar siempre con la verdar", le ha espetado el presidente del Gobierno al líder del PP después de que este le haya cuestionado sobre si está dispuesto a pedir perdón por haber defendido durante los últimos meses al fiscal general del Estado.

El jefe del Ejecutivo ha recalcado que entre los periodistas que exculparon a García Ortiz y el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que "dice que efectivamente mintió para difundir un bulo", su Gobierno estará "siempre con la verdad". Aun así, ha dicho que acatan el fallo, pese a no conocer la sentencia, y ha recordado una "obviedad": "España y Europa cuentan con sistemas judiciales garantistas".