Ábalos y Koldo en el Supremo, en directo | Anticorrupción pide prisión sin fianza

La Fiscalía alega que "es la pertenencia al Gobierno lo que permitió a ambos cometer este delito"

El exministro José Luis Abalos y Koldo García llegan al Supremo

El exministro José Luis Abalos y Koldo García llegan al Supremo / EUROPA PRESS

May Mariño

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Tono Calleja Flórez

Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que envíe al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García a prisión provisional al considerar que ahora sí existe riesgo de fuga, ya que se enfrentan a penas de hasta 30 años de cárcel por los presuntos amaños en la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas en plena pandemia.

