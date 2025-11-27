En Directo
Minuto a minuto
Ábalos y Koldo en el Supremo, en directo | Anticorrupción pide prisión sin fianza
La Fiscalía alega que "es la pertenencia al Gobierno lo que permitió a ambos cometer este delito"
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que envíe al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García a prisión provisional al considerar que ahora sí existe riesgo de fuga, ya que se enfrentan a penas de hasta 30 años de cárcel por los presuntos amaños en la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas en plena pandemia.
El diputado ha tomado la palabra durante su comparecencia ante el juez Leopoldo Puente para negar el riesgo de fuga y asegurar que no tiene dinero ni dónde ir, según fuentes presentes en la declaración, que señalan que hablaba en tono afligido y estaba muy pálido.
"Es la pertenencia al Gobierno lo que le permitió cometer estos delitos. Ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal. Ningún poder del Estado puede esgrimirlo para eludir responsabilidad penal y por eso la justicia se representa como una mujer con una venda en los ojos", afirmó Alejandro Luzón al reclamar prisión para Ábalos y Koldo, señalaron fuentes presentes en la comparecencia.
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha solicitado el ingreso en prisión incondicional --sin fianza-- del exministro José Luis Ábalos y la misma medida para el que fuera su asesor Koldo García durante las vistillas convocadas este jueves en el Tribunal Supremo por el instructor del caso Koldo, a efectos de resolver sobre la modificación de las medidas cautelares que ya pesaban sobre ellos en la causa relativa al pelotazo de las mascarillas en Transportes. Entre sus argumentos, ha alegado que "es la pertenencia al Gobierno lo que permitió a ambos cometer este delito".
