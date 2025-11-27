ASTURIAS
Barbón demanda "que se haga justicia" y que "quien haya sido corrupto acabe en la cárcel"
A la misma hora el exministro Ábalos se enfrenta en el Supremo a una posible entrada en prisión
Madrid
El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha demandado este jueves "que haya justicia" ante la corrupción a la misma hora en la que el exministro y exsecretario de Organización del PSOE, Jose Luis Ábalos, se enfrenta a una posible entrada en prisión.
"Quien haya sido corrupto, que acabe en la cárcel", ha dicho el presidente socialista en declaraciones a La Sexta a la salida del foro 'España 360' organizado por Prensa Ibérica. "El PSOE lo tiene claro: tolerancia cero con la corrupción", ha añadido.
