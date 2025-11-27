Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo: Juanfran Pérez Llorca se enfrenta a su pleno de investidura como presidente de la Generalitat sin garantías de apoyo de Vox

El aspirante deberá gestionar la 'herencia' que deja tras de sí Mazón, quien en sus últimas horas como president ha vuelto al ojo del huracán tras las nuevas revelaciones sobre su actividad durante la tarde de la tragedia

Juanfran Pérez Llorca y Carlos Mazón, juntos, en una sesión de control en junio en las Corts

Juanfran Pérez Llorca y Carlos Mazón, juntos, en una sesión de control en junio en las Corts / M.A. Montesinos

Mateo L. Belarte/D. A. San José/B. Campoy

Llegó el día clave para Juanfran Pérez Llorca. Las Corts acoge este jueves el pleno de investidura con el que el dirigente popular busca convertirse en nuevo president de la Generalitat, reemplazando a un Carlos Mazón que ha acabado capitulando ante su gestión de la dana del 29-O. Necesitará para ello articular una mayoría absoluta, situada en 50 votos, para la que Vox es imprescindible. Salvo giro inesperado de última hora, Pérez Llorca se plantará en el hemiciclo sin garantía de éxito, ya que los voxistas ya han avanzado que no confirmarán su posición hasta escudriñar su discurso. Además de la incertidumbre, el aspirante deberá gestionar la 'herencia' que deja tras de sí Mazón

