Investigación a la mujer del presidente
El juez Peinado advierte a Moncloa que incurrirá en delito de desobediencia si no le remite las agendas de Begoña Gómez y datos sobre sus viajes con Álvarez
Reclaman que se le indiquen las causas por las que ha día de hoy no se remitido dicha información al Juzgado
El juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, ha dictado una providencia en la que apercibe a Presidencia de Gobierno de que puede incurrir en un delito de desobediencia en el caso de no remitir determinada información que solicitó respecto de la asistente de Begoña Gómez, como son sus agendas, datos sobre los viajes que hayan podido realizar o información sobre otras ayudantes que tuvieron cónyuges de presidentes del Gobierno anteriores.
En la resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, también reclama que se le indiquen las causas por las que ha día de hoy no se ha remitido dicha información al Juzgado y que en caso de no remitirla "ni alegar las causas que imposibilitan su remisión" se enfrentan a una imputación por este posible delito.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cuatro años perdidos en Benidorm
- El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
- ¿Cuánto cobra el alcalde de tu municipio? Estos son los sueldos de los regidores de la provincia de Alicante
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- La rama de un árbol cae sobre un coche en la puerta de un colegio de Alicante
- -8,1 grados en Alicante: la provincia pasa en dos semanas de noche tropical a heladas en el litoral
- Ocho policías locales de La Vila declaran el próximo 2 de diciembre por no detener a un presunto maltratador
- El Millón de Euromillones cae en Orihuela y le cambia la vida a un jugador