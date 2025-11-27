Llorca acata las nuevas exigencias de Vox en inmigración: "Es un problema y hay que hacerle frente"

Juanfran Pérez Llorca ya ha sido elegido president. El popular ha acatado en su segunda intervención del pleno de investidura las exigencias añadidas por Vox sobre inmigración y fiscalidad, aunque ha exhibido sus "discrepancias" sobre los recortes a la AVL que plantean los de Santiago Abascal.

En tono conciliador, Llorca ha empezado su réplica a Vox con nuevos halagos. Ha reconocido el "marco de estabilidad" generado esta legislatura y ha emplazado a los voxistas a debatir futuros desencuentros con "naturalidad" y "buscando consensos".

El popular ha ido punto por punto respondiendo a las exigencias añadidas por José María Llanos, portavoz de Vox. Ha pasado de puntillas por su disenso en financiación autonómica, para detenerse en el asunto clave: la inmigración.

Pérez Llorca ha dado su "palabra" a Vox de que si llega al Palau "luchará" para que se ejecute "hasta el último céntimo" de las partidas pactadas entre Vox y el Consell de Mazón para combatir la inmigración. Llanos había pedido antes cumplir con los 2 millones destinados a pruebas de edad de menores, donde no se ha gastado ni un euro de lo proyectado seis meses después.

También ha transigido con la publicación de las estadísticas segregadas por país de origen, repitiendo de nuevo que ya funciona en Cataluña y en Euskadi. "No puede ser que sea racista aquí e integrador en Cataluña. Menos hipocresía", ha dicho dirigiéndose a la izquierda.

La reclamación voxista en fiscalidad tampoco ha sido un problema. Ha prometido "seguir bajando impuestos", aunque ha templado los ánimos recordando los problemas de financiación de la C. Valenciana y los recursos que se está comiendo la reconstrucción. Sí ha recogido el guante de Vox sobre el impuesto de Patrimonio, asumiendo la petición de más rebajas de este impuesto.

Las obras hídricas tampoco parecen un problema para PP y Vox. Llorca ha insistido en que las peleará ante el Gobierno e incluso en los tribunales para "defender la seguridad de los valencianos".

El único punto de fricción puede estar en la AVL, donde Llorca ha rechazado seguir con los recortes, como pedía Vox. El del PP ha recordado que fue creada por su partido y ha pedido "protegerla". Eso sí, se ha abierto a cambios legales para corregir una "desviación de lo que debe ser" que, según ha dicho, se ha producido en los últimos años.

En todo caso, siempre empleando un tono conciliador con Vox, a quien ha emplazado a "trabajar para buscar puntos en común", como una "modificación de la ley entre todos" para que la AVL vuelva a ser un ente de "vigilancia", como la RAE, y no de "promoción".