El PSOE replica al PP que no acepta lecciones “de quienes han tenido caja B” tras la entrada en prisión de Ábalos

El PSOE se refugia en su expulsión de José Luis Ábalos del grupo parlamentario en febrero del año pasado para reivindicar que han actuado “con tolerancia cero, con transparencia y con medidas contundentes desde el primer minuto”. Algo que contrastan con la actuación de los populares frente a los casos de corrupción en sus filas, a quienes replican que “no aceptamos lecciones de quienes han tenido cajas B, sobresueldos o sentencias firmes por corrupción”. Tras la decisión del juez de enviar a prisión sin fianza por el pelotazo de las mascarillas del que fuera ministro y secretario de Organización, los socialistas han apuntado a través de un comunicado que se trata de "un paso más en un procedimiento judicial que cuenta con todo nuestro respeto” para concluir que “es tiempo de la Justicia”.

La Presidencia del Congreso envió a primera hora de esta tarde un oficio al Tribunal Supremo con el fin de que certifique la decisión de ingreso en prisión provisional del diputado José Luis Ábalos y el auto de procesamiento o equivalente con el fin de iniciar el trámite para el acuerdo de Mesa de suspensión según el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso. Según este artículo, la entrada de Ábalos en la cárcel conlleva la suspensión de sus derechos y deberes parlamentarios al haber sido "objeto de un suplicatorio" y hallarse en "situación de prisión preventiva".

La entrada en prisión de Ábalos, ahora en el grupo mixto, se intenta dar por amortizada por parte del PSOE. "El daño ya está hecho y respondimos", señalaban ya después de la petición de Anticorrupción sobre su entrada en prisión. En la misma línea levantaban un cortafuegos al remarcar que no entraría en prisión un diputado socialista, sino uno del Mixto "desde hace mucho tiempo porque lo echamos".

En Moncloa optan por el silencio, mientras que en privado se insiste en el mantra de que se actuó cuando se tuvo el más mínimo conocimiento de presuntas irregularidades y que ahora el proceso judicial debe seguir su curso. Antes de participar en el foro España 360, organizado por Prensa Ibérica, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, remarcaba que ahora se debe "dejar que la justicia investigue" para mostrar su "respeto a las decisiones que tomen".

Los socialistas se mueven entre la pretensión de pasar página y la desazón por el impacto electoral de este nuevo golpe, al convertirse en el segundo secretario de Organización con Pedro Sánchez que entra en la cárcel, después de hacerlo Santos Cerdán, ahora en libertad provisional. Con tiempo para madurar el golpe, pero sin negar la evidencia de que la corrupción tiene un coste político a las puertas de un ciclo electoral de autonómicas que comenzará dentro de tres semanas con los comicios de Extremadura.

La "espada de Damocles"

En el sector crítico, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page avisaba esta mañana a Sánchez que la "salida natural" en este contexto sería adelantar las elecciones generales. Tanto por las dificultades para sacar adelante unos Presupuestos, al visibilizarse este mismo jueves la ruptura con Junts que unió sus votos a PP y Vox para tumbar la senda de déficit, como la "espada de Damocles" ante la posibilidad de Ábalos de tirar de la manta.

"La mayoría de las pruebas son autopruebas, son grabaciones de los propios imputados, particularmente de de Koldo", dijo el líder de los socislitas castellano-manchegos en declaraciones recogidas por Sevimedia para preguntarse "¿para qué graba alguien algo si no es para poderlo usar?". De ahí que remarcase: "Yo tendría la mosca tras la oreja permanentemente".