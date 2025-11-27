PI STUDIO

Salvador Illa: "Catalunya no ejerce de centrifugadora de recursos, actúa como palanca de desarrollo"

La colaboración entre regiones para impulsar la "prosperidad compartida" y el papel de Catalunya "como palanca de desarrollo, no como imán extractor". El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apelado a fomentar las sinergias con otras comunidades en diferentes materias, como el vehículo eléctrico o la pesca, durante su intervención este jueves en la tercera jornada del Foro España 360, organizado por Prensa Ibérica. Desde la apelación a que "Catalunya no ejerce de centrifugadora de recursos", sino "todo lo contrario". Esto es, que "impulsa la prosperidad de las economías de su entorno" y "genera oportunidades que se extienden, no que se acaparan".