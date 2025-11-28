Koldo García se niega a declarar ante el juez, al no haber tenido acceso a la copia del contenido de sus teléfonos

La primera noche en prisión no ha hecho mella en Koldo García. El exasesor del exministro José Luis Ábalos se ha negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en relación con los contratos de mascarillas que la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al comisionista Víctor de Aldama, firmó con los gobiernos balear y canario, gracias presuntamente a su mediación para lo que el empresario le pagaban 10.000 euros mensuales.

Fuentes presentes en la diligencia han señalado que Koldo García se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, actitud que ha justificado en que no cuenta aún con los teléfonos que le fueron intervenidos en los registros de su domicilio, porque, a diferencia de Aldama, aún no le han sido devueltos. Ni siquiera le ha sido entregado una copia del volcado realizado.

Según las mismas fuentes, que lamentan esa desigualdad de trato, Koldo no ha podido cambiarse antes de comparecer ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2. Había llegado a la Audiencia Nacional desde la cárcel de Soto del Real, en la que fue internado ayer por orden del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, a las nueve menos cuarto de la mañana en un furgón; su abogada, Leticia de la Hoz, lo hizo casi una hora después, prácticamente cuando estaba fijada la comparecencia. No obstante, según quien le ha visto, el exasesor se ha mostrado tranquilo.

Como hizo ayer ante el Supremo, la letrada ha argumentado los problemas que plantea que la causa se haya dividido entre el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, dada la condición de aforado del exministro José Luis Ábalos, al menos, mientras siga siendo diputado. Fuentes presentes señalaron que en su declaración, Víctor de Aldama mencionó al expolítico socialista varias veces en relación con los contratos de mascarillas realizados con Canarias, bajo la presidencia del ahora ministro, Ángel Víctor Torres.

Recursos

El ingreso en prisión de Koldo y Ábalos fue acordado este jueves por el juez del Supremo Leopoldo Puente al entender que el riesgo de fuga era "máximo" o "extremo". La decisión será recurrida por las defensas. Como el exasesor había acudido a todos las citaciones que se han producido en los dos procedimientos y sus piezas separadas, el cambio de situación no dejó de ser una sorpresa para él, pese a que, como "hombre precavido", portaba una mochila por si era enviado a prisión, como ya había hecho en octubre, aunque en esa ocasión no le hiciera falta.

La actitud del exasesor ha sido muy diferente a la mantenida por Aldama, que fue excarcelado en noviembre del año pasado cuando empezó a colaborar con la justicia y ahora ha visto cómo la petición de pena que se formula en su contra es muy inferior a la de Koldo y el exministro. Anticorrupción pide siete años de cárcel para el empresario, mientras que eleva su propuesta de condena hasta los 19 años y medio y 24, respectivamente. Unas penas de tal entidad que han sido determinantes para que el magistrado acuerde su ingreso encarcelamiento al entender que acrecientan el riesgo de que ambos se fuguen.