Partido Popular
Feijóo avisa a Sánchez de que las bandas caen cuando los "mafiosos" se delatan entre ellos
El líder popular ha llamado a manifestarse este domingo en Madrid "sin más siglas que la limpieza ni más logo que la honradez"
EFE
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "en las películas de mafiosos cae la banda entera cuando empiezan a delatarse entre ellos, que es lo está ocurriendo".
Feijóo lo ha dicho en Burgos, en un acto de partido, un foro con alcaldes de ciudades gobernadas por el PP, donde ha hecho esa referencia tras las entrevistas concedidas por José Luis Ábalos y Koldo García esta semana, en la que han entrado en prisión provisional.
Además, Feijóo ha llamado a manifestarse este domingo en Madrid "sin más siglas que la limpieza ni más logo que la honradez", y se ha referido a Vox para advertir a la formación de Santiago Abascal de que el PP es un partido de gobierno y de propuestas, mientras para otros es "mucho más cómodo quedarse a hacer aspavientos".
- Desmantelan desde Alicante una granja de móviles que enviaba 2,5 millones de SMS al día para ciberestafas
- El SEPE busca trabajadores para uno de los puestos más demandados de la Navidad
- El Ayuntamiento de Alicante alerta de que los conciertos anunciados en el Área 12 de Rabasa carecen de permiso
- La Fiscalía ve indicios de un delito de falsedad documental en las facturas de las fiestas de La Murada y Orihuela Costa
- Hartazgo de los vecinos de El Campello: 'Es una vergüenza que no haya ni un solo metro de carril bici
- Primer caso de gripe aviar en Alicante: Guardamar activa el protocolo
- La nueva ruta para volar desde Alicante a una de las ciudades más cosmopolitas de Europa: desde 85 euros en temporada alta
- Vecinos de Virgen del Remedio, en Alicante, 'hartos' ante la incertidumbre sobre la renovación de sus bloques