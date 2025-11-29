Gobierno
Sánchez acusa a la derecha de estar en un 'black friday' constante y vender la democracia
"Para los conservadores el viernes negro no es solo un día, es un método político", afirma en un discurso ante el Consejo de la Internacional Socialista
EFE
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusado este sábado a la derecha de estar en un 'black friday' constante, en el que liquidan principios y servicios públicos y ponen a la venta la democracia para escalar hasta el poder.
En un discurso ante el Consejo de la Internacional Socialista que se reúne este sábado en La Valeta (Malta), Sanchez ha afirmado que "para los conservadores el viernes negro no es solo un día, es un método político, un estado mental permanente".
Sánchez, presidente de la Internacional Socialista -organización que agrupa a más de un centenar de partidos socialdemócratas de todo el mundo- ha recalcado que la derecha tradicional ha abandonado sus valores para no perder votos ante la extrema derecha, y ha resaltado que "solo la socialdemocracia tiene respuestas que funcionan en la vida real".
- Desmantelan desde Alicante una granja de móviles que enviaba 2,5 millones de SMS al día para ciberestafas
- El SEPE busca trabajadores para uno de los puestos más demandados de la Navidad
- El Ayuntamiento de Alicante alerta de que los conciertos anunciados en el Área 12 de Rabasa carecen de permiso
- La Fiscalía ve indicios de un delito de falsedad documental en las facturas de las fiestas de La Murada y Orihuela Costa
- Hartazgo de los vecinos de El Campello: 'Es una vergüenza que no haya ni un solo metro de carril bici
- Primer caso de gripe aviar en Alicante: Guardamar activa el protocolo
- La nueva ruta para volar desde Alicante a una de las ciudades más cosmopolitas de Europa: desde 85 euros en temporada alta
- Vecinos de Virgen del Remedio, en Alicante, 'hartos' ante la incertidumbre sobre la renovación de sus bloques