Agresión sexual
La actriz Elisa Mouliaá pide 3 años de cárcel y 30.000 euros a Errejón por presunta agresión sexual
La Audiencia Provincial de Madrid tiene aún pendiente resolver sobre el procesamiento del exportavoz de Sumar
La representación letrada de Elisa Mouliaá ha solicitado al juez Adolfo Carretero que abra juicio oral contra el que fuera exportavoz de Sumar Íñigo Errejón. El abogado Alfredo Arrién pide para el político 3 años de cárcel y una indemnización de 30.000 euros por un presunto delito de agresión que habría cometido una noche de octubre de 2021 contra la actriz.
La petición se realiza cuando aún está pendiente de resolver el recurso de apelación que presentó la defensa del político contra el auto de procesamiento que dictó hace algunas semanas el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid. Para esta parte, resulta "evidente" que el único ánimo que ha movido Mouliaá para denunciar a Errejón ha sido obtener "notoriedad e ingresos", mientras por parte de la acusación se argumenta la existencia de indicios suficientes para llevarle
Así, argumenta que en la denuncia que la actriz realizó ante la Policía en octubre de 2024 se relataron tres episodios de índole sexual sucedidos con motivo de un encuentro que mantuvieron en una habitación de la casa de los amigos de la actriz, donde se celebraba una fiesta, y posteriormente en la vivienda del exdiputado que son constitutivos de un delito continuado contra la libertad sexual.
La acusación añade que por un conjunto de episodios personales y de estos hechos denunciados la actriz "ha sufrido un estrés postraumático precisando tratamiento psicológico con su terapeuta" En el que le comunicó que había tenido un problema con un político. Posteriormente, en la sesión del día 6 noviembre 2024, presentaba síntomas de un estrés postraumático.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gimnàstic de Tarragona - Hércules CF
- Adiós al macrochiringuito el Varadero en Pilar de la Horadada: comienza su derribo
- ¿La liberalización de la AP-7 ha descongestionado la circunvalación de Alicante un año después?
- Kipkiriu Langat se proclama campeón de la primera maratón Elche-Alicante
- ¿Has corrido o ido a animar la maratón Elche-Alicante? Búscate en nuestra fotogalería y comenta cómo ha sido la experiencia
- San Vicente, una vía en constante transformación que aspira a un futuro sin coches
- Muere un hombre de 46 años tras ser atropellado por su propio tractor en Monóvar
- Despedida sin indemnización por llegar demasiado pronto al trabajo