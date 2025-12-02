Crónica del reencuentro tras el conflicto del Huerna: los elogios de Sánchez a Barbón, un abrazo y un breve aparte en privado

"Querido Adrián, que aprendan de Asturias". Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, dedicó ayer en Madrid grandes halagos a Adrián Barbón, su homólogo en el Ejecutivo asturiano, en el primer encuentro entre ambos mandatarios socialistas tras estallar el conflicto político por el peaje del Huerna.

Miguel Ríos saluda a Adrián Barbón.

Los dos dirigentes coincidieron en la entrega de los premios Anastasio de Gracia, en el 14º encuentro de la Fundación Manuel Fernández, "Lito" (histórico sindicalista asturiano de la UGT, fallecido en 2014). El acto se celebró en el Auditorio Nacional, con presencia de conocidos sindicalistas y miembros de UGT.

Barbón acudió a recoger el galardón otorgado al Principado por su "trayectoria basada en principios democráticos" y se vio con Sánchez, invitado estrella del acto, en un momento de tensión entre el Principado y el Gobierno central a causa del peaje del Huerna, cuya anulación reclama Barbón y a la que se niega Óscar Puente, ministro de Transportes.

Barbón y Sánchez apenas tuvieron tiempo para hablar en privado, por lo que el asunto del peaje no se abordó, según las fuentes consultadas. El jefe del Ejecutivo central, en cualquier caso, conoce la posición de Asturias sobre el Huerna y está al día de las diferencias con el Ministerio, aunque por ahora no ha intervenido de forma directa.

En el breve tiempo en que coincidieron en una sala vip antes del acto, Sánchez sí preguntó al asturiano por la tragedia minera de Cangas del Narcea, donde fallecieron dos mineros.

Después, ya en el auditorio, y durante su discurso, se deshizo en elogios hacia Barbón y hacia la región, "inigualable por su patrimonio histórico y su gente, por ese valor y ese coraje que siempre muestran los asturianos".

Dirigiéndose directamente a Barbón, sentado en primera fila, afirmó: "Querido Adrián, querido presidente, has entendido bien esta idea", en referencia a los valores constitucionales y sindicales que había mencionado previamente. "Cuando fallecieron los mineros estuviste ahí, con sus familias, en el funeral", recordó Sánchez. Los asistentes aplaudieron esa intervención, respondida por Barbón desde su asiento con nuevos aplausos. "Adrián ha sido presidente y alcalde, y esa alcaldía le ha hecho entender que gobernar es hacerlo todos los días", añadió.

A continuación, se centró en elogiar las políticas del Gobierno asturiano, según él, "la comunidad autónoma que más cuida su Universidad pública, sin ser de las más ricas".

Usó ese argumento para, sin citarla, criticar a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. "Asturias dedica más de 10.000 euros de gasto por estudiante, más del doble de lo que gasta... No voy a decir quién", apuntó Sánchez, antes de cerrar su intervención con un "querido Adrián, que aprendan de Asturias".

Sánchez abrazó después a Barbón y le acompañó en la entrega del premio, posando ambos en el escenario durante las fotografías. En su discurso, Barbón aseguró que "Asturias ha sabido reinventarse" y recordó que ya hablaba de ello con Sánchez en 2017.

"Después de tantos años en la resistencia, Asturias ha vuelto a la vanguardia y hoy marca el camino", señaló el mandatario asturiano. "Sin renunciar a la defensa de nuestros intereses, y teniendo claro que mi obligación es defender Asturias, jamás hemos dado la espalda y así seguiremos actuando, orgullosos de la identidad asturiana", concluyó Barbón.

Sánchez abandonó el auditorio tras ese discurso y no se quedó al final de la gala.

Tres ministros, amplia representación asturiana y la música de Miguel Ríos

Los premios Anastasio de Gracia de la Fundación Manuel Fernández "Lito", al margen del reconocimiento que se llevó el Principado, fueron para el Atletismo Femenino Español, la Agrupación Musical Inclusiva del Teatro Real, el Consejo Económico y Social Europeo, Silvia Rodán y Eric Domingo y el cantante Miguel Ríos. En el acto, sentados con Barbón y Sánchez en primera fila, estuvieron los ministros Óscar López (Transformación Digital), Elma Saiz (Seguridad Social) y Ernest Urtasun (Cultura), además de Pepe Álvarez, secretario general de UGT, entre otros. Mariano Hoya, presidente de la Fundación Manuel Fernández "Lito", fue quien entregó el galardón a Barbón. El acto terminó con Miguel Ríos interpretando varias canciones, y Barbón, junto con los ministros, cantando y dando palmas. En el Auditorio Nacional hubo una notable presencia asturiana, con una veintena de miembros de UGT. Entre ellos estuvieron Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias (hijo de Manuel Fernández "Lito"); José Luis Alperi, secretario general del SOMA-FITAG-UGT; y Carlos Paniceres y José Manuel Ferreira, presidente y vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo.