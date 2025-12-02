Feijóo acusa al PSOE de "hipócrita" con las mujeres que denuncian acoso sexual de Paco Salazar

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, arremetió contra el PSOE tras desvelar elDiario.es nuevas acusaciones de mujeres empleadas del partido contra Francisco Salazar, el que fuera colaborador de Pedro Sánchez tanto en Ferraz como en Moncloa, apartado de todos sus cargos el pasado verano, al trascender las primeras denuncias en su contra. En una breve declaración a los medios antes de asistir a un acto en Madrid, Feijóo acusó de "hipócritas" a los socialistas y calificó de "guarro" a Salazar, antes de decir que alguien así "no puede ser asesor de cabecera del presidente del Gobierno".

El líder de la oposición explicó así su acusación a los socialistas: "El Partido Socialista y el Gobierno es hipócrita con las mujeres, las defiende en público y las utiliza en privado. Y si es verdad lo que publican hoy los medios es evidente que el señor Salazar es un guarro", sentenció. Además, Feijóo concluyó que "el presidente del Gobierno siempre necesita un delincuente de confianza, próximo, para poder ejercer el Gobierno. En definitiva: el señor Sánchez ya no tiene ninguna credibilidad", concluyó.

El mismo calificativo de hipócrita le merecieron a Feijóo las declaraciones de Sánchez en las dos entrevistas concedidas este martes, al circuito catalán de Radio Televisión Española (RTVE) y a la emisora RAC1, en las que el jefe del Ejecutivo llegó a referirse al ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, como "un gran desconocido". Para el líder de los populares, "que el señor Sánchez diga que el señor Ábalos es un gran desconocido acredita su hipocresía", ya que a su juicio el exministro hoy en la cárcel de Soto del Real (Madrid) junto a su estrecho colaborador Koldo García, es "el arquitecto de la era Sánchez, tanto en el Gobierno como en el Partido Socialista".

Todo ello hasta el punto, según Feijóo, de que el actual inquilino de la Moncloa "no dejaría de ser un concejal en el Ayuntamiento de Madrid en la oposición sin el señor Ábalos", afirmó aludiendo a los inicios de Sánchez como cargo público en el consistorio capitalino, donde entró en 2003, con el popular Alberto Ruiz Gallardón como alcalde de la capital de España.