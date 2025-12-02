Sara Fernández

Feijóo sobre Salazar: "Un guarro no puede ser asesor de cabecera del presidente del Gobierno"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado al ex alto cargo de Moncloa Paco Salazar, investigado por acoso, de "guarro" y ha afirmado que "un guarro" no puede ser "asesor de cabecera de un presidente del Gobierno. "Si es verdad lo que publican los medios hoy, es evidente que el señor Salazar es un guarro y un guarro no puede ser asesor de cabecera del Presidente del Gobierno", ha dicho a su llegada a un desayuno informativo del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.