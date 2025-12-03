Congreso del SUP en Toledo
Feijóo plantea prisión permanente revisable para violadores reincidentes y que la violencia machista dependa de Interior
En su discurso ante el SUP, Alberto Núñez Feijóo propuso que la violencia machista sea competencia del Ministerio del Interior y criticó las políticas de Igualdad del actual Gobierno
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, presentó este miércoles en un discurso en el congreso del Sindicato Unificado de Policía (SUP) celebrado en Toledo un decálogo de medidas para combatir la inseguridad cuando llegue al Gobierno. El presidente del Partido Popular (PP) plantea extender la prisión permanente revisable a los violadores reincidentes, que la violencia machista pase a ser competencia directa del Ministerio del Interior y que se agraven las sanciones por empleo de armas blancas, entre otras cuestiones.
Además, Feijóo arremetió contra la ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, por haber dicho que tanto la Policía como la Guardia Civil eran las "primeras barreras" que se encontrarían muchas mujeres víctimas de violencia machista. "Las barreras y la desconfianza las han puesto las políticas de las ministras de Igualdad de este Gobierno por sus declaraciones, por sus decisiones y sus legislaciones irresponsables", señaló, calificando de "vergüenza" las manifestaciones de Redondo.
Noticia en elaboración.
