Page advierte a Sánchez que es "absurdo" pensar que Junts le respetará más "de rodillas"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que Carles Puigdemont "y los suyos no han respetado al Gobierno cuando les hablamos de pie" y "pensar que de rodillas nos van a respetar más es un poco absurdo".

"No se merece la gente de Puigdemont que el Estado o sus principales representantes se pongan de rodillas", ha lamentado el presidente castellanomanchego este miércoles a preguntas de los periodistas antes de participar en los actos por el Día de la Constitución en las Cortes de Castilla-La Mancha.

El líder regional socialista se ha referido al decreto ley que aprobará el Gobierno central y que recoge algunos de sus compromisos alcanzados con el partido que lidera Carles Puigdemont: "vamos a hacer todo lo posible porque eso no pase y porque no se ponga en el mercado el concepto de igualdad, bajo ningún concepto de ninguna de las maneras".

"Ya se han hecho demasiadas cesiones y creo que está todo el mundo harto de la cesión y de los privilegios que se buscan desde el independentismo: no ha traído nada más que dolor a Cataluña y dolor al conjunto de España", ha apuntado.

García-Page ha reflexionado que si el PSOE plantea en unas futuras elecciones "ofrecer lo mismo, podemos llevarnos un disgusto muy considerable". "Si vamos con la oferta presumiendo de habernos arrodillado ante Puigdemont y además, se quiere ofrecer seguir así ante la situación política, me parece que nos estamos equivocando", ha añadido.

En este sentido, ha alertado de que "hay muchas cosas que no se han cumplido y otras que literalmente se ha hecho lo contrario" en el Gobierno español, respecto al programa electoral, y ha advertido del "coste que está teniendo aguantar a cualquier precio".

Los "primarios" del PSOE hacen un "boquete"

El socialista también se ha referido a las palabras de Sánchez este martes,al referirse al ex secretario de Organización José Luis Ábalos, en prisión preventiva, como un "gran desconocido" en lo personal.

García-Page ha señalado que "distinguir lo personal y lo político a veces es muy complicado" y ha añadido que "no puede saber qué tipo de relaciones tendrían", pero ha advertido, sobre Ábalos, que "este grupo de primarios nos está haciendo un boquete muy considerable".

"Me imagino a miles y miles de y millones de mujeres que han confiado siempre en el PSOE como la gran fuerza que ha cambiado y que ha apoyado el feminismo. Me duele pensar que sinceramente piensen que la mayoría somos así", ha lamentado.