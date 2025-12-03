El Supremo avala la decisión del juez del caso Koldo de investigar por separado las adjudicaciones de obra que salpican a Cerdán

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo respalda la decisión adoptada por el magistrado Leopoldo Puente, que instruye el caso Koldo en este órgano, al acordar formación de pieza separada en relación con adjudicaciones indebidas de obra pública en la parte de las pesquisas que salpican al que fuera número 3 del PSOE, Santos Cerdán, por varios delitos de corrupción que apuntan al cobro de comisiones. Rechaza así el recurso presentado contra esta decisión por el exministro José Luis Ábalos.

Fue el pasado 23 de septiembre cuando el juez Puente acordó dividir la investigación que se realizaba hasta el momento. En la causa inicial, cuya instrucción ya ha concluido y está pendiente de apertura de juicio oral, se ven las presuntas irregularidades en los contratos de adquisición de mascarillas, y en la pieza separada que ahora se confirma se incluye todo lo relativo a las adjudicaciones presuntamente ilícitas de obra pública. Este miércoles están declarando por estos hechos en calidad de imputados el ex CEO de Acciona y uno de sus colaboradores.

La Sala de Apelación entiende que los motivos de Puente para desgajar la parte sobre obra pública son suficientes, reprochando a Ábalos que "todas las quejas" que plantea "cuestionan no las razones para la formación de la pieza separada, sino la suficiencia del material indiciario que sustenta los diferentes hechos que forman parte de la presente causa especial".

Así, los magistrados exponen que solo eso sería suficiente para rechazar su recurso "sin mayores razonamientos", pero se detienen en los demás argumentos de Ábalos para afear a su defensa que "realiza una serie de alegaciones que nada tienen que ver" con la apertura de una línea de investigación propia y que "han sido ya desestimadas en distintas resoluciones".

Defensa de la UCO

Le recrimina también que critique el informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre su patrimonio cuando ni siquiera se había presentado cuando formuló el recurso de apelación que ahora se rechaza, llegando a afirmar que no se había encontrado "nada extraño" que le pudiera incriminar.

El socio de Servinabar, Joseba Antxon Alonso, durante una comparecencia en la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 22 de julio de 2025, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press

"Sin duda la lectura del informe de 3 de octubre de 2025 le va a dificultar mantener tan concluyente afirmación", le contestan. En dicho informe, al que tuvo acceso Europa Press, la UCO señalaba la existencia de una fuente de ingresos desconocida que García gestionaría en favor de Ábalos.

Los magistrados responden también al ataque de la defensa de Ábalos a "la credibilidad de Aldama, tantas veces cuestionada", pero que la Fiscalía y las acusaciones populares han tenido en cuenta a la hora de formular sus escritos de acusación, reclamándole solo 7 años de cárcel por su "confesión", que destapó la presunta trama de amaño de obras. "Tiempo habrá para valorar sus afirmaciones y su concordancia con el resto del material probatorio que se va acumulando", dice la Sala, al tiempo que apostilla que dicha concordancia "parece evidente que ya se viene produciendo".

Asimismo, descarta las sospechas lanzadas por Ábalos sobre las grabaciones realizadas por Koldo entre 2019 y 2023 de sus conversaciones con el que fuera su jefe o el también ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, entre otros, y que constituyen una de las principales pruebas de la causa.

La Sala de Apelación desecha igualmente las explicaciones de Ábalos respecto al chalet de La Alcaidesa (Cádiz) y el alquiler de la vivienda de su expareja Jésica Rodríguez, operaciones inmobiliarias que el instructor señala como presuntos pagos en especie de la trama; o "el sobre intervenido por la Guardia Civil (¡otra vez!)" que iba dirigido al ex ministro.