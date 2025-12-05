PP
Directo | Feijóo, desde Extremadura: "La salida de RTVE de Eurovisión es una hipocresía impropia de un canal público"
El líder del PP ha denunciado en Casar de Cáceres la actitud de la cadena pública, señalando que no retransmite el festival europeo, pero sí el Mundial de Atletismo con participación israelí
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este viernes desde Casar de Cáceres la "hipocresía" de Televisión Española por su decisión sobre Eurovisión, un gesto que ha calificado de "impropio" de un canal público que, sin embargo, "retransmite el Mundial de Atletismo con ciudadanos de Israel compitiendo".
En el primer día de campaña en Extremadura de cara a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, Feijóo ha lamentado que los trabajadores de la cadena estén "sometidos a las indicaciones del señor presidente del Gobierno", y ha añadido que RTVE se está "deslegitimando" por los "caprichos políticos del Gobierno".
En respuesta a periodistas, ha afirmado que el objetivo del Gobierno con Eurovisión es "cambiar de conversación", pero que se trata de un "infantilismo impropio" no solo de la cadena, sino de "un país como España". Ha sostenido que "es una hipocresía porque cuando nos interesa retransmitimos acontecimientos con ciudadanos de Israel participando y cuando no nos interesa no los retransmitimos", ha sostenido.
En este sentido, ha considerado que el país está "sometido a una senda de corrupción insoportable" y ha aludido a la situación judicial del Ejecutivo y a "los problemas que se agolpan en el Palacio de la Moncloa y en Ferraz". Ha aludido al llamado 'caso Salazar', relativo a los "casos lamentables de abuso y de acoso a las mujeres, tanto en el Palacio de la Moncloa como en la sede de Ferraz, del señor (Salazar) y de quien se lo ha permitido", ha espetado el presidente del PP.
Sobre la retirada de RTVE
La cadena ha explicado que la retirada de España del Festival de Eurovisión se ha debido a la permanencia de Israel en el certamen, tras las votaciones celebradas en la 95ª Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER). La Corporación ha recordado que su Consejo de Administración había acordado en septiembre abandonar el concurso en caso de que Israel participara. Además, ha señalado que la negativa de la UER a celebrar una votación específica sobre este asunto "acrecenta la desconfianza" en la organización.
En su intervención ante la Asamblea, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, afrimó que el canal "reconoce y valora" las medidas adoptadas por la UER, pero las considera "insuficientes". También expresó "serias dudas" sobre la presencia de la televisión pública israelí KAN en Eurovisión 2026, alegando que la situación en Gaza y el uso político del certamen por parte de Israel dificultan mantener el concurso como "un evento cultural neutral".
