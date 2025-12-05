POLÉMICA SANITARIA
Madrid descarta irregularidades en el Hospital de Torrejón y defiende que sus listas de espera "están por debajo de la media"
La Consejería de Sanidad madrileña sigue recabando " información sobre el uso del material quirúrgico"
La Comunidad de Madrid defiende la situación asistencial del Hospital de Torrejón de Ardoz tras las informaciones de estos días, alegando que en ningún control rutinario "se ha detectado irregularidades denunciadas" y que los datos de listas de espera "están en la media o por debajo en la región".
Asimismo, el escrito remitido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso destaca que "se ha ampliado plantilla un 2,8% en el último año" y se ha ampliado actividad.
En concreto, las listas de espera actualmente están en la media o por debajo de ella en todas las categorías. En consultas, el Hospital de Torrejón registra una demora media de 32 días frente a 60 días de la media de los hospitales de su categoría (nivel 2). En quirúrgica, registra una demora media de 48 días frente a los 42 del resto. En pruebas diagnósticas, tiene una media de 3 días frente a los 57 de media de todos los hospitales, señala el escrito.
