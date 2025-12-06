En Directo
6-D
Día de la Constitución 2025, en directo: última hora y actos del 6 de diciembre
España celebra este sábado el 47º aniversario de la Constitución. Los actos incluyen el izado de la bandera en las puertas del Congreso de los Diputados y, después, la recepción organizada por las Cortes Generales a autoridades y representantes sociales y económicos, encabezadas por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán.
EL PERIÓDICO te cuenta en directo la última hora, todos los detalles y las claves del 6-D.
Felipe VI celebra el 47 aniversario de la Constitución y recuerda sus primeros artículos
El rey Felipe VI ha recordado en el 47 aniversario de la Constitución, que se conmemora este sábado, los dos primeros artículos de la Carta Magna, que a su inicio inciden en que España es un Estado social y democrático de Derecho y que su forma política es la de la Monarquía parlamentaria.
A través de la red social X, la Casa del Rey ha deseado un "Feliz Día de la Constitución" a todos los españoles y ha publicado una foto de un ejemplar de la Carta Magna que señala los artículos primero y segundo del Título preliminar de la misma.
En este sentido, recuerda que el artículo 2 recoge que la Constitución se fundamenta en la "indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".
Sánchez y Feijóo celebran el Día de la Constitución y piden cumplirla y conocerla
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han deseado a todos los españoles un "feliz Día de la Constitución" en redes sociales y mientras el Gobierno pide cumplirla para avanzar en igualdad, el presidente del partido de la oposición señala la importancia de conocerla.
"Hoy celebramos 47 años de democracia, libertad, derechos y convivencia. Cumplir con la Constitución es el mejor camino para avanzar hacia un futuro de igualdad y justicia social, con servicios públicos fuertes que mejoren la vida de la gente", ha recalcado Sánchez en X antes de iniciarse en el Congreso el acto de conmemoración de este aniversario.
Feijóo, en la misma red social, ha recalcado que defender la Constitución española "es también conocerla" y mientras coincidía en desear una feliz celebración, ha propuesto que en los colegios se enseñe una asignatura para enseñar sus valores y principios, "sin ideologías".
Los 45 disparos que pusieron en jaque a la Constitución
La reina Isabel II, con la Constitución española de 1845 en las manos, rodeada por el Cid Campeador, Cristóbal Colón, Miguel de Cervantes, Diego Velázquez y otras ilustres figuras de la historia de España. La imagen es extraña. La gran mayoría de estos personajes no coincidieron en el tiempo, pero Carlos Luis Ribera los pintó a todos juntos en el techo del Congreso. La composición cobra más rareza cuando uno se fija en que a pocos metros de Lope de Vega hay dos agujeros de bala que casi dejan cojo a un querubín.
El blindaje del aborto y otras 10 reformas fallidas de la Constitución
Entre las características de la Constitución española no está, desde luego, la de ser porosa, permeable a los cambios sociales. Las elevadas mayorías que se requieren para aprobar cualquier cambio, el riesgo a un referéndum o la necesidad de convocar elecciones para modificar algunos preceptos de la Carta Magna han hecho que sea difícil actualizar el texto. En los 47 años que cumple la Constitución este sábado solo se ha dado el visto bueno a tres reformas, dos impuestas por Europa y otra para sustituir la palabra "disminuido" por "persona con discapacidad". Sin embargo, no será porque no se ha intentado.
¿Por qué usted, ciudadano, no puede reformar la Constitución? El debate de 1978 que "recortó" la democracia
Si, por algún casual, ustedes, ciudadanos, se han planteado que a tal o cual artículo de la Constitución le haría falta una renovación o, incluso, creen que estaría bien añadir algún nuevo precepto, olvídense. Eso queda reservado a la clase política. La Constitución no permite que sea la sociedad quien impulse este tipo de reformas.
El Gobierno y el PP se quedan solos celebrando la Constitución en el arranque de la campaña extremeña
El Gobierno y el PP se quedarán solos este sábado en el Congreso para celebrar el 47 aniversario de la Constitución. En pleno arranque de la campaña electoral en Extremadura, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Yolanda Díaz serán los únicos tres líderes nacionales que acudirán al acto de conmemoración en la Cámara Baja en un tenso clima político agravado por la condena del aún fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, y el encarcelamiento del exministro José Luis Ábalos. Por los pasillos del Congreso, además, estarán varios presidentes autonómicos del PP, entre ellos el recién elegido president de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.
