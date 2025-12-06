Sumar reta al PSOE y llevará la prórroga de los alquileres a la comisión económica previa al Consejo de Ministros

Sumar está dispuesta a elevar la presión al PSOE para que asuma la prórroga de contratos de alquiler que vencen este año y llevará el decreto que planteó sobre propuestas en materia de vivienda a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, órgano previo que dictamina las medidas económicas que aborda el Consejo de Ministros.

De esta forma, el socio minoritario del Ejecutivo incrementa la presión sobre el ala socialista del Ejecutivo, que se resiste a asumir esta medida, y con ese paso para el que no dan fecha concreta busca que el PSOE se retrate y diga a las claras si quiere tumbar la extensión de los actuales contratos que protegería a 1,6 millones de personas.

Así lo quiere elevar la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que en conversación informal con los medios de comunicación en el acto de conmemoración de la Constitución en el Congreso también ha admitido que existen importantes diferencias en esta materia y en fiscalidad.

El plan de Sumar es presentar pronto, previsiblemente la semana que viene, su prioridades presupuestarias donde insistirá en la creación de una prestación universal por crianza y medidas sobre vivienda y en materia tributaria.

Posiciones "neoliberales"

Fuentes de Sumar han manifestado que existe una discrepancia relevante con su socio en este último apartado, sobre todo en lo relativo a elevar la carga tributaria sobre las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimis). Así, critican que es el Ministerio de Economía el principal obstáculo, al que achacan posiciones "neoliberales".

Sumar presentó a finales de octubre una propuesta de decreto de medidas urgentes para intervenir el mercado de la vivienda, cuyos ejes son la prórroga de contratos que vencen en 2026 para evitar subidas a inquilinos que podrían alcanzar hasta el 50% de la actual renta, regular el alquiler de temporada o medidas fiscales para impedir la especulación inmobiliaria.

Desde entonces Sumar ha elevado su exigencia al PSOE para que acepte estas iniciativas y este mismo sábado Díaz ha alertado del "vaciado" del derecho constitucional a la vivienda, que se ha convertido en una "fábrica de desigualdad" en el país, exhortando a acabar con la "especulación" inmobiliaria que, a su juicio, han permitido PP y PSOE durante los gobiernos anteriores.

Otras fuentes de la coalición a la izquierda del PSOE estiman que el PSOE se resistirá pero al final asumirá la prórroga de alquileres en el último momento y, como suelen hacer, al final sacarán pecho de ello aunque se les haya empujado durante meses para que acepten esta medida de "sentido común" y que demanda la ciudadanía, en especial las bases progresistas.

Asimismo, en la cúpula de Sumar también están convencidos de que los socialistas aceptarán la prestación universal por crianza.