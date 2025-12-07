Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PSOE

Sánchez cesa de su cargo en Moncloa a Antonio Hernández, mano derecha de Paco Salazar

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez / Eduardo Parra - Europa Press

Redacción

El Consejo de Ministros cesará el próximo martes a Antonio Hernández como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, según ha podido adelantar elDiario.es y TVE. El presidente, Pedro Sánchez, aparta al que fuera mano derecha de Francisco Salazar, el exasesor de Moncloa que está en el foco del huracán político por las denuncias de acoso sexual contra él.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents