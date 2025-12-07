PSOE
Sánchez cesa de su cargo en Moncloa a Antonio Hernández, mano derecha de Paco Salazar
Redacción
El Consejo de Ministros cesará el próximo martes a Antonio Hernández como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, según ha podido adelantar elDiario.es y TVE. El presidente, Pedro Sánchez, aparta al que fuera mano derecha de Francisco Salazar, el exasesor de Moncloa que está en el foco del huracán político por las denuncias de acoso sexual contra él.
- Ni ingleses ni alemanes: estos son los extranjeros que más viviendas compran en Alicante
- La Seguridad Social aclara qué pasa tras 18 meses de baja: dejas de cotizar
- Condenada a 9 años de inhabilitación por prevaricación la exedil del PP de Torrevieja Carmen Gómez al encargar servicios sin contrato a Acciona
- Hércules CF - Juventud de Torremolinos CF
- Apertura de comercios y supermercados en Alicante: horarios del puente de diciembre para organizar tus compras navideñas
- De Palmas pone en pie el Rico Pérez
- Cuatro heridos, dos de ellos graves, tras un aparatoso accidente en la N-340 a su paso por Cox
- El exdecano de los Graduados de Alicante admite que se quedó con el dinero de más de 20 despidos