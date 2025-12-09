Sentencia FGE
El Gobierno guarda "respeto" ante la sentencia que condena al fiscal general del Estado
Después de que el Supremo haya condenado al fiscal general porque "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito"
"Respeto". A ello se aferra el Gobierno tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo en la que se condena a Álvaro García Ortiz.
Se trata de una primera reacción desde el Ejecutivo tras conocerse la sentencia en la que se explican los argumentos por el que se condenó al fiscal General del Estado y que ha supuesto la salida de García Ortiz de este cargo.
En el Gobierno esperan a leerla para hacer más valoraciones, a tenor de que la sentencia se ha conocido escasos minutos antes de que comenzar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
"No hemos tenido tiempo de de leerla y creo que desde luego lo lo prudente y lo sensato es que podamos estudiarla", dijo la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, cuando se le preguntó por el asunto. Una vez que se lea, se hará una "valoración" algo "más oportuna".
Noticia en elaboración
Suscríbete para seguir leyendo
- Riegos de Levante extrae El Hondo de Elche y Crevillent 23 toneladas de carpas y abre vías para vender a países del Este
- Un alicantino revoluciona el golf creando un palo que siempre manda la bola recta hacia el hoyo
- Óscar Puente visita la feria del turrón de Xixona: 'Es un espectáculo
- El mejor vermú de España se fabrica en La Vila
- Cuando el interior habla inglés: los extranjeros ya son mayoría en pueblos de Alicante
- No encuentran casa: aumenta la cifra de profesionales que rechazan ofertas de trabajo en Alicante por la falta de vivienda
- Manzanares, la figura del toreo que se convierte en el primer embajador de la hoguera Mercado Central: 'Es un orgullo
- La Seguridad Social aclara qué pasa tras 18 meses de baja: dejas de cotizar