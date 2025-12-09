Madrid ve anticonstitucional la nueva ley para limitar la colaboración público-privada

La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha dicho este martes que la nueva Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud, que limitará la colaboración público-privada, anunciada por la ministra Mónica García, es "inconstitucional", "invade competencias autonómicas" y "va contra la normativa europea".

Así lo ha expresado en un desayuno organizado por Europa Press sobre la Ley que la ministra de Sanidad quiere aprobar a principios de 2026 con el objetivo de "blindar" la sanidad pública frente a los fondos de inversión.

En una entrevista con El País tras el escándalo en el hospital público de Torrejón de Ardoz (Madrid), gestionado por la empresa privada grupo Ribera Salud, la ministra de Sanidad ha señalado que la nueva ley "va a derogar la ley del 97" -sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud- y limitará la colaboración público-privada.

Matute ha sido particularmente dura con la ministra y dirigente de Más Madrid, a quien ha acusado de hacer "ruido" con todo este asunto y de llevar hablando de esa ley dos años sin haberla llevado adelante. "Ahora está de moda es trending topic, pero le puedo asegurar que no va a hacer nada. A lo mejor en dos años podría haber hecho algo, pero sabe que es anticonstitucional, que invade competencias y que incluso está en contra de la normativa europea, de varias directrices. No se la van a aprobar no nosotros, sino sus socios de gobierno".

La consejera madrileña, que se reúne hoy con los responsables de Ribera Salud, el grupo que opera el Hospital de Torrejón, público pero de gestión privada, ha insistido en un argumento que han empleado compañeros de su gobierno y de su partido. "Esto es un trending topic para tapar la corrupción, las saunas, las sobrinas, los puteros, los sobones, las catedráticas sin estudios", ha señalado en relación con los escándalos que se investigan en torno al Partido Socialista".

En un paso más allá, ha llegado a acusar a la oposición regional y al Gobierno central de cometer un "atentado contra la salud pública" y de "atacar" a los profesionales sanitarios. "No tienen pudor en atacar a los pacientes y crearles sospecha o duda e incertidumbre", ha asegurado. "Parece mentira que jueguen con algo tan sagrado como es la seguridad, la calidad y el bienestar emocional de las personas". Asimismo, ha asegurado que "de momento" la Consejería no ha detectado nada irregular ni en relación con la gestión de las listas de espera ni respecto a la reutilización de materiales de un solo uso después de que se publicara que se habían dado instrucciones en ese sentido.

"No nos va a temblar una pestaña en ser contundentes, si detectamos cualquier cosa, vamos a ir de forma contundente, pero desde luego de forma ecuánime y coherente. De momento, no hemos detectado nada, pero tenemos que seguir recabando información para sacar datos claros y lo que vamos a pedir son explicaciones y que nos cuenten", ha señalado Matute en relación con la reunión que mantendrá hoy con la dirección de Ribera Salud. "Todo está contemplado, no solo en este hospital, sino en todos", ha respondido preguntada si la Comunidad contempla revertir la concesión del Hospital de Torrejón.

La posibilidad parece remota. Además de recordar que las listas de espera en Torrejón están "por debajo de la media de los hospitales de igual categoría de la Comunidad de Madrid", Matute se ha reafirmado en que la inspección llevada a cabo in situ en relación con la reutilización de material de un solo uso confirma que no ha habido irregularidades. "Fuimos a la central de esterilización, vimos el material que estaba pendiente de esterilizar, el que estaba esterilizado, el material almacenado... Todo cumplía escrupulosamente la regla", ha enfatizado.

Hoy mismo la Consejería ha remitido un comunicado en que la inspección llevada a cabo en Torrejón por parte de técnicos de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria evalúa "de manera positiva" el funcionamiento del hospital. Según el departamento, el Área de Calidad y Seguridad del Paciente del hospital cumple con los objetivos marcados por el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) para todos los hospitales de la región.

"No nos va a temblar una pestaña en ser contundentes", ha añadido. "Si detectamos cualquier cosa, vamos a ir de forma contundente, pero desde luego de forma ecuánime y coherente.

Durante el encuentro informativo, Matute ha defendido el modelo de gestión público privada. Solo el 10% del presupuesto de atención hospitalaria de la Comunidad se destina a centros de gestión indirecta, ha mantenido. "En esa distribución presupuestaria hemos aumentado un 7,4% el presupuesto en los hospitales de gestión directa de titularidad pública y en los hospitales de gestión indirecta hemos subido un 0,5%", ha señalado. "Con los datos, vamos a defender absolutamente este modelo liberal de sanidad", ha remarcado, "que huye de lo que nos quieren implantar, que sería un modelo neocomunista, nicaragüense, cubano, norcoreano. No se lo vamos a consentir".