Sara Fernández

La UCO detiene a Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, y realiza registros en varias empresas tras el arresto de Leire Díez y el expresidente de la SEPI

El empresario Antxon Alonso también ha sido detenido en la misma operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la que fueron arrestados la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández por contratos públicos bajo sospecha. Este tercer detenido, que según la investigación del caso Koldo es socio en la empresa navarra Servinabar 2000 del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, fue arrestado en Vizcaya, completan fuentes de la investigación a EL PERIÓDICO. Más información