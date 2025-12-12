Azcón no llega a un acuerdo con Vox y las elecciones en Aragón serán el 8 de febrero

Lo que era un secreto a voces se ha confirmado. Jorge Azcón no ha llegado a un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos tras la segunda reunión con Alejandro Nolasco celebrada este viernes en el Pignatelli por lo que los aragoneses irán a las urnas el próximo 8 de febrero.

La convocatoria oficial de las elecciones autonómicas, las primeras adelantadas de la historia de Aragón, se hará de forma oficial el lunes. Al día siguiente, el martes, la convocatoria quedaría publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), lo que trasladaría la cita con las urnas a los 54 días posteriores, el domingo 8 de febrero.