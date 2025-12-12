Leire Díez pasa a disposición judicial tras negar relaciones con el Gobierno y que fuera contratada en Correos y Enusa por ser del PSOE

La exmilitante del PSOE Leire Díez pasará este sábado a disposición judicial junto a los otros dos arrestados en el caso SEPI que se investiga en la Audiencia Nacional: el empresario vasco Antxon Alonso, -'socio' en la empresa Servinabar 2000 del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán-, y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero.

Los tres fueron arrestados el pasado miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que por orden del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, y en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, tratan de determinar si varios contratos en empresas públicas fueron amañados en beneficio del expresidente de la SEPI y de las sociedades de Antxon Alonso, a quien Koldo García denominaba de forma cercana como "Guipuchi".

Sara Fernández

En el caso de la calificada por el fiscal Ignacio Stampa como "fontanera" del PSOE, su comparecencia se produce un mes después de que esta negara en su declaración como investigada ante el juez titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, haber tenido relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez y que hubiera sido contratada en las empresas públicas Correos y Enusa por ser militante o excargo del PSOE. Estas son precisamente dos de las empresas a las que han acudido los integrantes de la UCO en busca de documentación para tratar de confirmar las sospechas sobre irregularidades en contratos públicos.

"Oferta de trabajo"

Sobre Enusa, la sociedad pública encargada de proporcionar uranio para las centrales nucleares españolas, Díez aseguró que fue contratada en el área de comunicación de esta empresa a través de "una oferta de trabajo en InfoJobs. Apliqué y apliqué, pero lejos de haber sido directora, entré en un nivel bajito y previo proceso de selección", explicó, para después especificar que entró a trabajar "a través del proceso de selección, haciendo las correspondientes entrevistas y pruebas".

En 2021 pidó una "excedencia voluntaria" de Enusa para ir a trabajar como jefa de área de de Relaciones Institucionales en Correos. Leire Díez defendió que también para conseguir ese puesto de trabajo tuvo que pasar "cuatro entrevistas: dos con técnicos medios, otra con la subdirectora de Recursos Humanos y otra en la que estuvieron el secretario y el vicesecretario general, porque era un puesto dependiente de secretaría general", dijo.

Finalmente, fue nombrada directora de Relaciones Institucionales y Filatelia, aunque según Leire Díez el cargo oficial era el de subdirectora, del que fue cesada en febrero de 2024. En todo momento "la fontanera" rechazó haber formado parte del comité de dirección de las empresas públicas en las que estuvo trabajando.

La fortuna de Guerrero

Sobre el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero, la UCO trata de determinar el origen de su patrimonio. En su comparecencia en el Senado, celebrada el 22 de julio de 2025, el senador del PP Francisco Martín Bernabé Pérez cuestionó su fortuna en pisos y en chalés, que valoró en unos 10 millones de euros -incluyendo viviendas de lujo en Madrid, Sevilla y Marbella-, pese a que entre 2017 y 2024 declaró unos ingresos que no superaban en total el millón de euros.

Archivo - El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Cecilio Fernández Guerrero, durante una comparecencia en la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

El parlamentario del PP especificó que Guerrero había inscrito en el Registro de la Propiedad un piso de 330 metros cuadrados en la urbanización de lujo Puerta de Hierro, en Madrid; dos chalets en la exclusiva urbanización El Aljarafe, de Sevilla: uno de 500 metros y otro de 1000 metros cuadrados, con piscina, y tres viviendas en Marbella, entre primera y segunda línea de playa, más dos garajes y dos trasteros.

En los últimos días la UCO ha reclamado información en Correos y Enusa, pero también en las empresas públicas Sepides, Mercasa y Cofivacasa, todas ellas incluidas en la SEPI. Los uniformados también acudieron con requerimientos al Ministerio de Transición Ecológica y a la Dirección General de Patrimonio y en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependientes de Hacienda.