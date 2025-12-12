Juan Carlos y Sofía felicitan juntos la Navidad con una foto de los perros de la reina emérita

Después del terremoto provocado por el libro 'Reconciliación', las memorias de Juan Carlos I, un manuscrito donde se refiere a su esposa como 'Sofi' pese a las numerosas aventuras extramatrimoniales descubiertas en los últimos años, resultaba curioso saber si habría felicitación navideña conjunta. Y sí, este 2025 también la hay. La Zarzuela ha distribuido este viernes los 'crhistmas' de los reyes eméritos y también de los actuales con sus hijas. Juan Carlos I y Sofía han optado por una foto de los cinco perros de la reina emérita delante de un árbol de Navidad, en lugar de una imagen más tradicional como algún cuadro o escultura de temática navideña.

Según la Casa del Rey, la imagen se tomó en la residencia de Sofía en el Palacio de la Zarzuela y está acompañada por el mensaje "Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo", junto al que se ha escrito a mano 2026 y las firmas de los padres del Rey.

Felicitación navideña de los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía / CASA S. M. EL REY

Por su parte, Felipe VI y Letizia han elegido una imagen junto a sus hijas en Valdesoto (Asturias) en una felicitación en la que hacen un guiño al Quijote en la elección de la tipografía. En concreto, según explican desde Casa Real, se ha elegido la Ibarra Real Nova, una tipografía originalmente diseñada en el siglo XVIII y utilizada en la edición de 1780 del 'Quijote' realizada para la Real Academia Española. Valdesoto ha sido elegido este año Pueblo Ejemplar en el marco de los Premios Princesa de Asturias. La elección de esta imagen, según explican desde Zarzuela, busca reconocer "a los municipios pequeños, a sus comarcas ganaderas y agrícolas y a sus parajes naturales".

La tipografía Ibarra Real Nova, originalmente diseñada en el siglo XVIII y utilizada en la edición de 1780 del Quijote. / Casa del Rey

En el lado derecho, como es habitual, las firmas de los Reyes y sus hijas están acompañadas por el mensaje manuscrito "con todo nuestro afecto y los mejores deseos", mientras que en la parte posterior se ha incluido el escudo y el lema "Servicio, compromiso y deber".