Yolanda Díaz exige a Sánchez una reacción y un cambio profundo en el Gobierno: "Así no podemos seguir"

Cambio de estrategia. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reclamó al presidente del Gobierno que acometa un "cambio profundo en el Gobierno" y que actúe ya con medidas anticorrupción, dado que el Ejecutivo "así no puede seguir" trass el goteo de supuestos casos de corrupción y acoso sexual que afectan a las filas del PSOE y salpican también al Gobierno y empresas públicas.

"Se acabaron las reflexiones, se acabó los cambios y las reformas cosméticas. Hay un punto y aparte y toca actuar", lanzó Díaz en declaraciones a 'La Sexta' en las que también reclamó una auditoría "inmediata" de todas las empresas de las SEPI tras la detención del que fuera presidente de este holding público Vicente Fernández.

Es más, sostuvo que “el Gobierno tiene que ser reformulado de manera radical” y, por eso, señaló que si ella fuese la presidenta "estaría compareciendo" para "cambiar el Gobierno de arriba a abajo" y presentar un programa "de mínimso públlico, de regeneración democrática por la decendia y y endefensa de los derechos humanos". "Y empezar a actuar", apuntó.

Díaz recalcó que no le compete a ella decidir si tiene que haber elecciones anticipadas, dado que es respetuosa con las atribuciones del presidente, pero insistió en que el Ejecutivo "tiene que ser reformulado en profundidad" y que hay que acometer algún acción ante todo lo que está pasando.

Además, instó al PSOE a dar explicaciones por estos casos y tomar decisiones, dado que estar callados no beneficia a nadie. "Este punto es de inflexión, no hay marcha atrás, toca actuar y dar limpieza absoluta".

La vicepresidenta insistió en que la receta es actuar "con firmeza, con limpieza, con honestidad y trabajando por la gente" para poder superar la situación actual, que también le genera frustación porque impide hablar de cuestiones sociales que acomete el Gobierno. "Es muy frustante para mí -dijo- pelear por el Salario Mínimo y tener que contestar preguntas sobre esto. Mi país no se merece esto", remachó.