CASO SEPI
La UCO investiga si el expresidente de la SEPI cobró mordidas de una empresa rescatada con 113 millones del Gobierno
La Guardia Civil trata de determinar si Vicente Fernández Guerrero se valió de la empresa vinculada a Cerdán para percibir las comisiones
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero cobró mordidas a cambio del rescate de la empresa vasca Tubos Reunidos (TR), según ha adelantado El Mundo y ha podido confirmar esta redacción de las fuentes consultadas. Precisamente, el Consejo de Ministros aprobó en 2021 el rescate por un total de 112,8 millones a esta sociedad, ubicada en la localidad de Amurrio (Álava).
Las citadas fuentes apuntan también a la posibilidad de que Fernández Guerrero, que amasó un importante patrimonio tras su salida de la SEPI, hubiera utilizado para estos cobros a la empresa navarra Servinabar 2000, que la Guardia Civil atribuye al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y al empresario Antxon Alonso.
Más de 100.000 euros
En este sentido, el expresidente de la SEPI aparece en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra remitió al Tribunal Supremo en el marco del 'caso Cerdán-Ábalos' sobre la información tributaria de Servinabar 2000. En esos documentos se detalla que recibió de la empresa un total de 68.632 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023. También consta que le fueron retenidos 40.800 euros en 2022, informa Europa Press.
Este sábado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, ha dejado en libertad a la exmilitante socialista Leire Díez; al empresario vasco Antxon Alonso, -'socio' en la empresa Servinabar 2000 del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán-, y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero, después de que la fiscal Elisa Lamelas Oliván no reclamara su ingreso en prisión.
132 millones
Otro de los contratos bajo sospecha serían, según informa El Confidencial, los adjudicados a las empresas Mercasa, Enusa, al Parque Empresarial del Principado de Asturias y a Residuos Melilla. Los contratos en los que se habrían producido amaños se elevan a 132 millones de euros.
Precisamente, Mercasa y Enusa fueron dos de la empresas a las que acudió el pasado jueves la UCO en busca de documentación sobre las obras bajo sospecha. Y en Enusa fue donde trabajó la "fontanera del PSOE" Leire Díez, que después pasó a Correos.
El mencionado diario digital informa de que el expresidente de la SEPI, la exmilitante del PSOE y el empresario Antxon Alonso tenían en sus teléfonos un chat de Whatsapp denominado 'Hirurok', que en euskera quiere decir "los tres".
