Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alertas borrasca Emilia AlicanteDirecto alerta naranja AlicanteTesoros pozos nieveEntrevista Joaquín GiménezLa calle es nuestra: Poeta QuintanaPrevia Hércules CF
instagramlinkedin

Elecciones en Extremadura

Sánchez asegura que el PSOE actúa con "contundencia" contra la corrupción y el acoso

El presidente afirma que a los españoles "les renta" que haya un Gobierno progresista en el Palacio de La Moncloa

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. / Jero Morales / EFE

EP

Cáceres

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este domingo que "gobernar es un honor" y que el PSOE actúa con "contundencia y transparencia" contra la corrupción y el acoso sexual, en respuesta a los escándalos que afectan a las filas socialistas.

En un acto público durante la campaña para las elecciones extremeñas, Sánchez afirmó que a los españoles "les renta" que haya un Gobierno progresista en el Palacio de La Moncloa, y añadió que "gobernar es dar la cara, afrontar los problemas y dar soluciones". 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents