Un directivo de Acciona justifica la firma del 2% con Servinabar para el puente del V Centenario en que ya colaboraba con la compañía

El director de la zona sur de Acciona Construcción España investigado -momento en que fue suspendido por la compañía-, Manuel José García Alconchel, ha manifestado este lunes ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que la firma del memorándum por la que su empresa se compromete a pagar un 2% a Servinabar en el puente V Centenario, en Sevilla, es una declaración de intenciones, que firmó en 2018, porque la entidad navarra ya colaboraba con su compañía desde años atrás.

Fuentes jurídicas señalan a EL PERIÓDICO que el juez Puente ha acordado comparecencias quincenales y le ha prohibido salir del país, como ya decretó para su superior, el ex responsable de Accion Construcción España Justo Vicente Pelegrini y el otro directivo de la compañía también suspendido Tomás Olarte. Son las medidas solicitadas por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que ha destacado el hecho de que se recurriera a una pequeña empresa navarra para una obra en Sevilla, extremo que el magistrado ha recogido y ha llegado a considerar "hasta cómico" que Antonio Muñoz Cano, cuñado del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, fuera contratado, aunque ni siquiera disponía de medios para ir por sí solo a la obra.

Ante el juez, García Alconchel explicó que antes de la firma del Puente del V Centenario había sido director de África y en los cuatro años y medio años anteriores había desempeñado funciones en internacional, por lo que él no conocía la compañía; tanto el nombre de Servinabar, como el de otros, se los proporcionó su jefe, Vicente Pelegrini. Firmó el memorándum, porque ya colaboraba con su empresa y son estándares para este tipo de trabajos relacionados con la seguridad laboral. Por eso coincide con el firmado para una obra de Logroño, aunque insistió en que no son contratos, sino una especie de declaración de intenciones y no fijan obligaciones.

Ha asegurado que el contrato se retrasó tanto (dos años y siete meses) que Acciona hizo la obra con recursos propios y Servinabar no llegó a intervenir, por lo que el memorándum que él firmó no se llegó a materializar. En lo que sí participó fue en el puerto Sevilla S40, obra muy ligada a la del puente. Admitió que se compartieron ciertos recursos en la obra de emergencia: un trabajador, que resultó ser el cuñado de Cerdán, al que dijo no conocer, "ni saber quién era".

El imputado explicó que la contratación la realizó Servinabar, no Acciona, aunque quedó a su disposición entre diciembre de 2019 y 2022. No obstante, el fiscal le hizo ver que el propietario de la empresa navarra, Antxon Alonso, le trasladó su agradecimiento, con un “gracias, Manuel, no lo olvido".

Seguridad e higiene

El juez se había interesado especialmente durante la comparecencia en el hecho de que para asumir las obras de seguridad e higiene en el trabajo, Acciona acudiera a una pequeña empresa navarra sin infraestructuras en Andalucía, que no tenía ni recursos para trasladar a un trabajador hasta el lugar donde tenía que trabajar, en referencia a Muñoz Cano.

En este punto García Alconchel ha insistido en su tesis de que Servinabar ya estaba introducida en la empresa y su tamaño no era importante,m porque "hay empresas pequeñas que trabajan muy bien". En el turno de su defensa, ha señalado que entre sus competencias no está la de comprobar si una empresa que trabaja con Acciona cuenta con los medios suficientes, porque entiende que los proveedores como Servinabar pasan algún filtro, un control del que él no es responsable.

También ha insistido, en contraposición con lo señalado en los informes de la UCO, que los trabajos efectivamente se prestaron, y que Muñoz Cano estaba dentro de una cadena en una obra de emergencia, un tipo de trabajos que describió como "muy reactivo", porque consiste en reaccionar a todo lo que va saliendo.

Además, ha explicado que el memorándum que Acciona firma con Servinabar, tras un viaje a Marruecos en enero 2019, también obedecía a las instrucciones que le dio su superior, que le dijo que la empresa navarra tenía relación con fondos de inversión y se le transmite que Cerdán tiene relación y contactos con fondos

Alconchel, imputado en el marco de la investigación por presunto amaño en la adjudicación de varios contratos de obra pública conseguidas en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Servinabar, la compañía vinculada al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, aseguró que no conocía a este y que ignoraba que la persona contratada fuera su familia.

Este directivo continúa en la constructora aunque fue suspendido en sus funciones el pasado 18 de noviembre, tras salir a la luz un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se apuntan indicios contra él y el que era su superior Justo Vicente Pelegrini -que fue director de Acciona Construcción -y Tomás Olarte. Ambos quedaron en libertad pero con medidas cautelares como la prohibición de salir del país y comparecencias periódicas y a los que el instructor de la causa atribuye confianza en la "influencia" que tenía Cerdán para conseguir obras.

Los investigadores calculan que los ingresos percibidos por Servinabar vinculados con Acciona ascienden "al menos" a 6.707.294 euros, lo que supone el 75% del total ingresado en el periodo investigado, que suma 8.903.903 euros. Los investigadores apuntan al 2% que Servinabar se llevaba de todas las obras que hacía con Acciona e identifican como beneficiarios a Cerdán y su familia, mediante el cobro de nóminas, el pago de alquileres -incluida la hasta hace poco vivienda familiar en Madrid-, y una tarjeta de crédito de la que gastaron más de 33.000 euros. Acciona Construcción, por su parte, ha negado el pago de comisiones.