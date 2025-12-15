El PP pone el foco en Zapatero y el rescate de Plus Ultra

El Partido Popular demanda a Pedro Sánchez explicaciones sobre actuaciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Haciéndose eco de informaciones que relacionan a Zapatero con los directivos de Plus Ultra que publica El Debate, el secretario general del PP señala al expresidente.

En concreto, Miguel Tellado dice en X que "Zapatero, siempre tan previsor, se reunió con el empresario del caso Plus Ultra —cliente de sus hijas— justo antes de que lo detuvieran. El investigado borró pruebas, y el guion parece escrito: reunión, limpieza y detención".

"Entendemos que hoy Sánchez aclarará si fue una casualidad... o un soplo para “limpiar sin límite”, como decía su fontanera", apostilla Tellado.

Es más, desde el PP, fuentes de la dirección que encabeza Feijóo sostienen que "la corrupción ya no sólo apunta a quien preside este Gobierno sino también a quien lo presidía hace 20 años y que ha pasado de dirigir la nación a estar en nómina de otros países" y apuntan a que "los amigos de Sánchez y de Zapatero van pasando por cárceles y calabozos y ninguno de los dos dice haberse enterado de nada".

Desde el PP creen que Sánchez "debería" hablar hoy en la rueda de prensa de balance "de Zapatero y de sus colaboradores con las manos muy rápidas para robar dinero o las manos muy rápidas para bajarse la bragueta", para acto seguido convocar elecciones.

En Génova se hacen varias preguntas haciéndose eco también de la información de El Confidencial que apunta que el empresario Julio Martínez Martínez, investigado por el blanqueo de fondos en Plus Ultra, llevaba meses bajo el radar de los servicios de información por su relación con el expresidente del Gobierno y Venezuela, y que borró mensajes y correos antes de su detención. Así como de la que publica El Debate en la que relacionan al exjefe del Ejecutivo con el detenido.

Así las cosas, el PP cuestiona si "quedó Zapatero con el empresario para avisarle de las investigaciones" porque, recuerdan, en su día "ya protagonizó el caso Faisán" - chivatazo policial en 2006 que evitó la desarticulación del aparato de extorsión de ETA - por lo que "no sería la primera vez que protege a un posible delincuente de la actuación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Además, se preguntan si, en concreto, "quedó Zapatero con el empresario para pedirle que destruya pruebas" porque "borrar correos electrónicos y WhatsApps es la marca de agua del sanchismo, pero nadie destruye nada que le pueda proteger. Al contrario, se puede pensar que se destruye lo que a uno le puede incrininar".

Por último, dentro de la estrategia del PP de poner el foco en el expresidente, desde la dirección popular se preguntan si "quedó Zapatero con el empresario para comprar su silencio" porque "cabe preguntarse si los huevos con jamón que tomaron en El Pardo acompañaron a una suplica por parte de Zapatero para que el empresario sea fuerte en el calabozo, sea fuerte ante el juez y no diga ni una palabra del rescate turbio de una aerolínea por parte de alguien cercano a Pedro Sánchez. En este caso no nos referimos a Air Europa y a Begoña Gómez sino a Plus Ultra y a Julio Martínez".

En conclusión, el PP defiende que el presidente del Gobierno y líder del PSOE "adelanta su balance respecto a otros años y lo hace antes y no después de las elecciones extremeñas. Por lo que sea", dicen, aventurando un mal dato del PSOE en los comicios de este domingo 21-D.