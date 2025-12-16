El PSOE entrega sus gastos en metálico a la Audiencia Nacional y confía en que el juez los declare secretos

El PSOE ya ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Ismael moreno información sobre los pagos en efectivo para compensar gastos adelantados que realizaron sus dirigentes durante el periodo 2017-2024, tal y como le fue solicitado en el marco de la pieza separada que abrió para investigar este asunto por orden del Tribunal Supremo.

Según la "diligencia de constancia" cursada por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, se ha entregado un sobre cerrado que contiene un escrito junto con la documentación, en formato de pendrive. Fuentes de la representación letrada del partido, que está personado como acusación en el caso Koldo, señalan a EL PERIÓDICO confían que el juez Moreno atienda su petición para que se declare el secreto sobre la documentación que ha sido aportada. La decisión del juez se conocerá previsiblemente este martes.

El pasado 28 de noviembre, el PSOE remitió un escrito en respuesta a la petición inicial del juez Moreno en el que argumentaba que no había motivo en derecho ·por el cual todas estas personas deban ver revelada su identidad y su actividad a favor del Partido, como tampoco hay derecho a reclamar al PSOE que entregue toda esta información, enormemente sensible, para que termine en los archivos del Partido Popular, de Vox y de Hazte Oír, nada menos", en alusión a otras acusaciones populares personadas en este procedimiento.

El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, a su llegada al Tribunal Supremo, a 23 de junio de 2025, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press

Los de Sánchez

En el mismo escrito, el partido solicitaba también una aclaración sobre su petición de gastos para conocer si lo que se solicitaban en realidad entregas de dinero vinculadas "directa o indirectamente" a los investigados tanto por este juzgado como por el Tribunal Supremo, que son el exministro José Luis Ábalos, el que fuera su asesor Koldo García y el sucesor del primero en la Secretaría de Organización, Santos Cerdán. El juez respondió negativamente, afirmando que reclamaba la totalidad de los pagos en efectivo, entre los que se incluyen, según admitió él mismo durante su comparecencia en el Senado, los del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, el PSOE ya adelantaba en su escrito de finales de noviembre que el PSOE, añaden a su petición que de abrirse pieza separada, en el momento de alzarse su secreto tras el análisis que realice la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sería necesario realizar un expurgo de toda esa documentación y evitar así la filtración de datos ajenos a las pesquisas judiciales.

Con respecto a la posición del PSOE en este procedimiento, el juez rechazó hace unas semanas expulsarle de la acusación, tal y como habían solicitado otras acciones populares. Moreno, que instruye la parte del caso Koldo relativa a los contratos de mascarillas en Transportes y Adif, además de esta pieza de los pagos en metálico, declaró que no había lugar a la revocación de la condición de acusación popular que ejerce el PSOE en este procedimiento. Lo cierto es que, hasta el presente momento procesal, no se ha formulado imputación alguna al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en su calidad de persona jurídica", apuntaba.

El PSOE había alegado en contra de su expulsión por entender que "no existe ningún pago del Partido Socialista que no se encuentre debidamente contabilizado", ni tampoco ningún pago del partido a Koldo ni a ningún tercero "que no sea en calidad de sueldo, dietas o reembolso de gastos, y respecto a estos, no existe ni un solo reembolso que no venga amparado en un recibo o factura presentado como justificante". "A partir de esta realidad, advertía que "nunca se puede descartar la existencia de abusos que hayan perjudicado al PSOE, lo que no haría, sino reforzar su posición de acusación en este procedimiento".