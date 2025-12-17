Caso Koldo
El juez Moreno abre pieza separada secreta con los pagos en metálico aportados por el PSOE
El partido había solicitado al magistrado que cuidara la reserva de los datos
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado abrir una pieza separada secreta con la información aportada por el PSOE relativa a los pagos en metálico que realizó entre 2017 y 2024 a cargos, trabajadores y simpatizantes, en el contexto del caso Koldo. El magistrado, que decreta la reserva de las actuaciones durante un mes, que puede prorrogable ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción “para su conocimiento e informe lo que a su derecho convenga”.
El magistrado ha dictado dos providencias, una para acordar la apertura de la pieza y otra para para dar traslado a la fiscalía de su contenido, así como un auto para declarar secretos los datos aportados por el PSOE, que había solicitado su reserva, lo que motivó que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 le dejara vía libre para aportarlos como considerara más conveniente, sin necesidad de utilizar la vía telemática. No obstante, se reservaba la decisión sobre el secreto hasta tenerlos en su poder.
Finalmente el juez Moreno ha acordado el secreto por un mes dada la especial naturaleza del delito que se investiga, el carácter de las diligencias de investigación que se están practicando, así como el contenido de la documentación con carácter reservado que ha aportado el PSOE.
El juez recuerda que estos datos afectan a varias personas (cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios), lo que determina que se estime “racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente adoptar la medida de decretar el secreto de la presente pieza separada por el plazo de un mes mientras se practican las diligencias de investigación pendientes”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detienen a una empresaria de Benidorm por cobrar casi 13.000 € de ayudas públicas en nombre de una empleada
- La Diputación descarta ampliar la carretera de El Hondo en Elche tras la presión ecologista
- Indignación entre los vecinos de Colonia Madrid de Benidorm por la instalación de parquímetros
- El gobierno de Barcala se lleva el ocio del Mercadito de Hogueras fuera del centro de Alicante
- Ríete tú de La Bruixa d'Or: las administraciones de lotería de Alicante que llevan 5 años seguidos repartiendo millones en el Gordo
- ¿Porno en la tumba de Camilo Sesto en Alcoy?
- Elche llora la muerte de un adolescente en un accidente de tráfico
- Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: 'Cuando estás de baja médica no estás cobrando el sueldo