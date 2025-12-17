Cerdán pasa a la defensiva en el Senado y llama "especulación" a la causa en el Supremo: "No pertenezco a ninguna trama corrupta"

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que fuera secretario de Organización del PSOE en el Senado, Santos Cerdán, ha pasado al ataque durante su comparecencia este miércoles en la comisión de investigación en el Senado, calificando de "especulaciones judiciales imaginativas" la causa abierta contra él en el Tribunal Supremo, para añadir que es "propia de la inquisición". "No pertenezco a ninguna trama corrupta" ha asegurado, tras negarse a responder a ninguna pregunta concreta relacionada con la causa que le mantuvo durante cinco meses en prisión.

Cerdán llegó -en taxi y acompañado de su abogado- al Senado poco después de las 9.40 horas al Senado para acudir a la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del caso Koldo casi un mes después de salir de prisión, donde permaneció cinco meses tras la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le sitúa como epicentro de una presunta trama corrupta de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Acudió tan pronto a la Cámara Alta que estuvo minutos y minutos esperando a la llegada de los miembros de la comisión. Con rostro serio, tranquilo, el exsecretario de Organización del PSOE aguardaba de pie y solo a que se iniciase la comparecencia, en la que ha sido especialmente rotundo al afirmar que no tiene nada que ver con la empresa Servinabar, que según la investigación centra la operativa de cobro de comisiones irregulares como las que se habrían adjudicado irregularmente a Acciona.

Bronco y a la defensiva

"No es mía Servinabar, por más que lo repita, lo repita y lo repita", señaló a las preguntas que la realizó la primera de las senadoras en intervenir, María del Mar Caballero, con quien mantuvo una bronca intercambio de afirmaciones que el que fuera número 3 del PSOE abordó a la defensiva. "Mejor solo que mal acompañado" señaló Cerdán cuando se le reprochó que ya no estaba tan arropado por el partido como cuando acudió por primera vez a esta comisión en abril de 2004. "¿Cree que su partido le ha abandonado? le inquirió Caballero, a lo que el compareciente respondió: "No necesito el apoyo de nadie, ni lo he pedido".

Cerdán, a quien el Tribunal Supremo investiga por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, se somete al interrogatorio de los senadores por segunda vez. Se trata de la segunda ocasión en la que Santos Cerdán acude a la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, ya que fue interrogado por este foro hace unos meses cuando estaba al frente de la secretaría de Organización del PSOE.