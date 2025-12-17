Un dirigente del PP presionó a una exconcejala para que firmara que sufría trastorno mental para defender al alcalde de Algeciras de acoso sexual

Un dirigente del PP presionó a una exconcejala del Ayuntamiento de Algeciras para que firmara una carta en la que debía reconocer trastornos mentales con el objetivo de armar la defensa legal en el caso del presunto acoso sexual sobre dos subordinadas por parte de José Ignacio Landaluce, alcalde de la ciudad y senador por Cádiz. De esta forma la exconcejala, Laura Ruiz, asumía enajenación transitoria durante los días en que, en redes sociales y tras su salida del Ayuntamiento, escribió sobre presuntos episodios en los que Landaluce habría acosado sexualmente a compañeras de la corporación municipal. Landaluce lleva encadenando mayorías absolutas en Algeciras desde 2011 (salvo las elecciones de 2019 donde gobernó de la mano de Ciudadanos).

Estos hechos ocurrieron el 10 de febrero de 2025, días después de que el PSOE anunciara que iba a denunciar al alcalde de Algeciras ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, ya que al ser aforado como senador, cualquier investigación contra él corresponde exclusivamente al Alto Tribunal. Ya el pasado 5 de febrero el PSOE de Algeciras amagó con denunciar ante la Fiscalía a Landaluce por "malversación" por comprar el silencio de Ruiz a cambio de un puesto como asesora tras las elecciones municipales de 2023 (dos años después de abandonar su acta de concejala).

Finalmente, como adelantó El Correo de Andalucía, el pasado martes 10 de diciembre el PSOE dio el paso de presentar esta denuncia en la que relata una serie de hechos que, de confirmarse, podrían constituir delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual (hoy tipificado como agresión sexual).

Horas después de hacerse pública esta denuncia, Landaluce anunció en un comunicado, que se daba de baja temporal como militante del PP, partido al que pertenece desde los tiempos de Alianza Popular, y de todos los cargos orgánicos, sin embargo mantiene el acta como senador y sigue como alcalde del gobierno municipal. Landaluce ha confesado sentirse "acosado, utilizado y perseguido".

¿Quién es la ex concejala Laura Ruiz?

Laura Ruiz fue concejala e incluida en las listas del PP de Algeciras desde las elecciones municipales de 2011 hasta las de 2019. Entró en el equipo de gobierno en 2013 al dimitir el concejal Bernabé Ramírez, tras una polémica en la empresa pública de aguas del municipio, Algesa; en ese primer mandato, Ruiz asumió Educación y Pesca. El núcleo de la denuncia del PSOE gira en torno a dos contrataciones realizadas por la Alcaldía en septiembre de 2023 como personal eventual: una es la de la exconcejal popular Laura Ruiz Gutiérrez y la otra es la de Inés Cortés Achedad, ex mujer del número dos de Landaluce, Luis Ángel Fernández, que llegó a ser presidente de la Mancomunidad de Municipios y número 2 del Ayuntamiento de Algeciras.

Los pantallazos de Alvise Pérez

El caso del presunto acoso de Landaluce cobró especial relieve desde el pasado 29 de octubre de 2024 cuando el agitador ultra y eurodiputado Alvise Pérez publicó en su canal de Telegram pantallazos -retirados a las pocas horas- con mensajes de supuestas situaciones en las que el veterano alcalde del PP habría acosado en su tiempo como concejalas a Susana Pérez Custodio, hoy presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y tercera teniente de alcalde y delegada de Comunicación y Turismo, y a Eva Pajares, hoy delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta en la provincia de Cádiz. Cuando salieron a la luz estas conversaciones, estas dirigentes negaron estos hechos en sendas cartas firmadas que publicó Europa Sur.

Cabe recordar que, en apenas unas horas, aquel 29 de octubre de 2024, la dirección nacional de Génova pasó de anunciar la apertura del protocolo habitual del PP en estos casos a negar la existencia de episodio alguno de acoso.

"¿Desequilibrio mental? Marcos [Borrego], eso me puede hacer daño"

El Correo de Andalucía ha accedido en exclusiva al audio de la reunión mantenida en la sede del PP de Algeciras el pasado 10 de febrero de 2025 en la que personas de la máxima confianza de Landaluce intentan convencer a Laura Ruiz de que firme un escrito en el que debe asumir su "desequilibrio mental". En esta reunión, participa Marcos Borrego, veterano nombre dentro del PP de Málaga y tras las últimas elecciones municipales, nombrado asesor de libre designación del ayuntamiento algecireño. En la reunión se presenta como el "abogado de José Ignacio en el caso de los pantallazos". Actualmente figura en el Ejecutiva provincial del PP de Málaga con el cargo de secretario de Formación Electoral.

El Correo de Andalucía ha sometido a examen los audios y ha comprobado que no han sido editados ni manipulados.

Cargo orgánico que ocupa Marcos Borrego en la Ejecutiva provincial de Málaga. / El Correo

En la reunión en la sede del partido en Algeciras, también está presente Bernardo Palenciano, ex responsable de personal del Ayuntamiento y persona de la máxima confianza de Landaluce. A pesar de estar jubilado hace tiempo, su nombre es recurrente en la agenda del alcalde Landaluce. Es Palenciano quien, de hecho, cita a Laura Ruiz en la sede del PP de Algeciras aquella tarde.

Laura Ruiz ha sido en los últimos años una persona incómoda para el PP en Algeciras. Tuvo que entregar el acta de concejal (en septiembre de 2021) tras ser condenada por la Audiencia de Cádiz a 21 meses de prisión por delitos contra la intimidad, la integridad moral y coacciones, por publicar un anuncio sexual con los datos del abogado de su exmarido. La sentencia incluyó una indemnización de 10.000 euros e inhabilitación para cargos públicos, razón por la que se vio obligada a entregar el acta de concejal.

Sin embargo, dos años después, y revalidada la mayoría absoluta del PP en el Ayuntamiento en 2023, Landaluce la vuelve a rescatar y la contrató como asesora en la Delegación de Asuntos Sociales en un puesto de libre designación. En el momento de la reunión en el que se le pone por delante aquel escrito, en el que también se le presiona a retractarse de los mensajes que escribió en redes, el Tribunal Supremo todavía no había dictado sentencia firme sobre su condena.

"Es una pena que el alcalde caiga por una cosa como ésta"

Durante la reunión de aquel 10 de febrero, Marcos Borrego explicó a Laura Ruiz que su papel era el de "asesor del Partido Popular" y de José Ignacio [Landaluce] en este caso. El argumento es que se está preparando la defensa del alcalde "en el caso de que se eleve a público y se abran diligencias" por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

En la conversación, en varias ocasiones, Borrego traslada que habla en nombre del PP: "Lo que nosotros creemos, como defensa del PP, no de José Ignacio, del PP que tenemos que hacer...". También, a lo largo de la reunión, Borrego trata de rebajar el alcance de la polémica e insiste en que "que no hay nada", que "ya tiene por escrito que estas dos personas [Susana Pérez Custodio y Eva Pajares] dicen que es falso", pero reconoce que los mensajes amenazantes de Ruiz en las redes, en las que señala a Landaluce (sin citarlo) "hacen mucho daño".

En concreto, el dirigente del PP se refiere a los pantallazos que en distintas ocasiones Laura Ruiz subió a su perfil personal de Facebook. También se refiere al mensaje que la ex concejala, ya fuera del Ayuntamiento, le mandó a Rocío Arrabal, líder del PSOE en Algeciras, la noche del 28 de mayo de 2023 (la de las elecciones municipales). De su lectura se colige que Ruiz se pone a su disposición para lo que necesite saber de la vida interna del Consistorio algecireño: "Tengo mucho material de esta gente del PP". Marcos Borrego le insiste en que es importante que se desdiga de estas palabras.

Pantallazos de whatsapp de las amenazas hechas públicas por la ex concejala del PP Laura Ruiz / El Correo

"Tú no puedes decir que es verdadero"

"Laura, hay dos personas que, hipotéticamente, según los pantallazos que Alvise publica son objetos de una conducta de agresión sexual y en ese chat participas tú como oyente, ¿vale o no? Estas dos personas dicen que es falso, tú no puedes decir que es verdadero", le traslada textualmente Borrego a Ruiz.

A lo largo de toda la conversación, Borrego le insiste a la ex concejala que "ahora" hace falta su carta. En un momento de la reunión, le facilita un escrito que Laura lee, en algunos momentos en voz alta, en la que se le hace reconocer que, fruto del proceso judicial perteneciente a su esfera privada, sufre "desequilibrio mental", pero ahora que ha "recuperado la sensatez" se desentiende de todos esos mensajes y amenazas. "¿Desequilibrio mental? Marcos, eso me puede hacer daño", se le escucha decir a Ruiz.

A lo largo del encuentro, la ex concejala, en ese momento personal eventual del Ayuntamiento, muestra de forma reiterada su extrañeza por el planteamiento de la reunión que está viviendo y por el documento que le han puesto por delante: "Si yo firmo eso, en el futuro ¿quién me va a contratar? ¿Asansull?", traslada en referencia a la Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual con mucho arraigo en el Campo de Gibraltar. A lo largo de la reunión en varias ocasiones se destaca que Laura Ruiz desempeña "brillantemente" su labor como asesora de Asuntos Sociales, dada su formación como psicóloga.

La reunión termina con la invitación de Borrego a que "redacte" con sus palabras un escrito exculpando al alcalde y retractándose de los mensajes en redes en su perfil personal durante los meses que pasaron a partir de que entregó el acta de concejal y estuvo fuera del Ayuntamiento. El dirigente del PP le traslada que esa carta, debidamente firmada, se depositaría en un notario "para guardarla para cuando haga falta".

Asimismo, en un momento de la conversación se escucha decir a Borrego que "es una pena que el alcalde caiga por una cosa como ésta", afirmación que Palenciano comparte. La ex concejala se va de esta reunión sin firmar nada. Según ha podido saber este medio, en los días siguientes, Palenciano le escribe mensajes insistiéndole en que le dé la carta.

Desde el pasado mayo, Laura Ruiz no trabaja como asesora del Ayuntamiento de Algeciras. Como contó este medio, Landaluce la cesó como asesora una vez el Supremo ratificó la condena en primera instancia por delitos contra la intimidad y coacciones contra el abogado de su ex marido. En esa reunión donde le comunicó el cese, Landaluce estuvo acompañado de Marcos Borrego y de Bernardo Palenciano.

Landaluce siempre ha calificado estas acusaciones de "bulo" del PSOE y ha amenazado con llevar a los tribunales a quienes le acusen de estos delitos.

A preguntas de El Correo de Andalucía, fuentes del PP de Andalucía han negado conocer esta reunión ni la intermediación de Marcos Borrego, dirigente del PP de Málaga, en el caso Landaluce. Contactados por llamadas y mensajes, Marcos Borrego y Bernardo Palenciano no han contestado a las preguntas de este medio. Fuentes del Ayuntamiento de Algeciras tampoco respondieron a las preguntas trasladadas por esta redacción.