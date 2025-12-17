Los fiscales progresistas hacen campaña para lograr apoyo ciudadano a que se indulte a García Ortiz

La Unión Progresista de Fiscales ha prestado su apoyo a una organización de derechos humanos que ha iniciado una campaña en change.org para lograr que el Gobierno indulte a Álvaro García Ortiz. El que fuera fiscal general del Estado hasta hace tan solo unas semanas fue condenado por un delito de revelación de datos reservados del que fue víctima la pareja de Isabel Díaz Ayuso, incurso en un procedimiento por fraude fiscal.

Esta asociación de fiscales, a la que perteneció García Ortiz y también la actual fiscal general, Teresa Peramato, ha utilizado las redes sociales como X para dar publicidad a la iniciativa argumentando que "defiende y defenderá la inocencia de Álvaro García Ortiz en todos los foros".

Por eso respaldan la iniciativa de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a la que agradecen que hayan dado este paso. En su mensaje llaman a la ciudadanía a apoyar esta iniciativa, que se gestiona a través del enlace https://www.change.org/Indulto_para_Alvaro. A la hora de cerrar este artículo, la petición había logrado recoger ya 792 firmas.

La iniciativa parte de la idea de que indultar a García Ortiz sería "un acto de justicia, serenidad democrática y protección institucional", y añade que en España se vive hoy "un momento delicado para el Estado de Derecho". Añade La reciente condena del Fiscal General del Estado está generado "inquietud social, división institucional y dudas profundas" sobre el respeto de derechos fundamentales.

Actuó contra un "bulo"

Según esta organización, García Ortiz fue condenado por hechos relacionados con la emisión de una nota informativa "destinada a frenar un bulo que afectaba directamente al funcionamiento de una institución constitucional", es decir, se trató de una actuación institucional en defensa del interés general. También aluden al voto particular discrepante de dos magistradas que aluden a la vulneración de la presunción de inocencia y hablan de que la elaboración de la nota fue "la única opción legal posible", ante las informaciones falsas.

Según los impulsores de la campaña el indulto no anula la sentencia ni cuestiona al Tribunal Supremo. " Es un mecanismo constitucional para corregir situaciones excepcionalmente injustas, proteger el interés general y evitar daños irreparables para el sistema institucional", insisten.