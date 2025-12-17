La fiscalía considera "insuficientes" los indicios para juzgar a Errejón por la denuncia de Mouliaá

La Fiscalia Provincial de Madrid considera "insuficientes" los indicios contra el ex portavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón para formular acusación contra él por la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá por supuesto abuso sexual. El ministerio público solicita al juez que dicte auto de sobreseimiento proviional y archive el procedimiento.

El ministerio público, además, ha remitido un escrito al juzgado de instrucción número 47 de Madrid en el que impugna el recurso presentado por Iñigo Errejón frente al auto de continuación de las actuaciones para el trámite del procedimiento abreviado.

En su opinión, el auto, aun cuando resulta completamente ajustado a derecho por cumplir la finalidad prevista y detallar los indicios sobre los que se funda, "tales indicios resultan insuficientes como para formular escrito de acusación y por dicho motivo se ha interesado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones".

En un segundo escrito, la misma fiscalia insta al titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, a decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones dirigidas contra Iñigo Errejon por la pregunta comisión de un delito de abuso sexual "toda vez que practicadas cuantas diligencias de instrucción se han considerado necesarias para el esclarecimiento de los hechos no ha quedado suficientemente justificada la perpetracion del delito"