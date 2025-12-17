"Susana y Eva han dicho que 'eso' es falso, tú no puedes decir que es verdadero": así presionó un dirigente del PP en el caso Landaluce

El 10 de febrero de 2025, Laura Ruiz, ex concejala del Ayuntamiento de Algeciras, fue citada en la sede del PP de Algeciras, en la calle General Castaños. Bernardo Palenciano, ex jefe de Personal del Consistorio algecireño que gobierna José Ignacio Landaluce desde 2011, le llamó para concertar esta reunión. Palenciano es una figura clave a la hora de resolver conflictos en la vida política de este veterano alcalde que ha encadenado mayorías absolutas desde hace casi 15 años (salvo los cuatro años que gobernó con Ciudadamos en el mandato 2019-2023). Landaluce en ese momento estaba en el punto de mira tras la publicación de unos pantallazos de un chat de concejalas del PP en los que se revelaban presuntos episodios de acoso sexual sobre dos subordinadas.

Cuando Ruiz llegó a la sede del partido, en la sala donde tuvo lugar este encuentro, le esperaba Marcos Borrego, un abogado que actualmente ocupa el cargo de Secretario de Formación Electoral del PP de Málaga y que fue nombrado personal eventual del Ayuntamiento de Algeciras en octubre de 2023. En la sala, también estaba Palenciano.

En la fecha en que Laura Ruiz es citada a la sede del PP para mantener esta reunión realiza funciones de asesora, como personal eventual, del Área de Asuntos Sociales en el Consistorio [es licenciada en Psicología], un puesto como personal eventual de libre designación al que accedió en octubre de 2023, meses después de que Landaluce revalidara su cargo como alcalde, recuperando la mayoría absoluta. En el marco de la reunión se destaca que el alcalde valora muy bien el desempeño de sus funciones.

Según el audio de la reunión a la que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, Marcos Borrego se presentó literalmente como "el abogado del partido que está llevando a cabo el tema éste de los pantallazos de José Ignacio, todo el follón que ha habido con los pantallazos y demás". Al menos, desde febrero de 2025, Landaluce y sus colaboradores llevan trabajando y tratando de armar la defensa del alcalde en este caso.

Desde el pasado miércoles 10 de diciembre, y horas después de que trascendiera la denuncia del PSOE ante la Fiscalía del Supremo por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y agresión sexual, José Ignacio Landaluce suspendió temporalmente su militancia en el partido y reununció a todos los cargos orgánicos pero ha mantenido el acta de senador, que le garantiza el aforamiento, y sigue siendo alcalde del gobierno municipal de la ciudad de Algeciras.

A continuación, reproducimos parte de la conversación entre Marcos Borrego y Laura Ruiz. El Correo de Andalucía ha sometido a examen los audios y ha comprobado que no han sido editados ni manipulados.